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Новый безопасный способ похудеть открыт учеными

photo: Pixabay / Skica911
Общество
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Новое исследование ученых из Руанского университета во Франции – это настоящий прорыв в области диетологии

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Российские и французские ученые доказали, что пробиотик на основе кишечных бактерий Hafnia alvei может помочь людям с избыточным весом похудеть.

Новое исследование ученых из Руанского университета во Франции – это прорыв в области диетологии. Автор исследования, профессор Сергей Фетисов доказал, что бактерии Hafnia alvei и гены, ответственные за синтез белка ClpB, есть в кишечнике здоровых людей. Но вот при изучении результатов анализов образцов микробиоты у людей с ожирением, ученые сделали вывод, что у них этих бактерий значительно меньше.

И теперь ученые предполагают, что для профилактики и лечения ожирения необходимо давать бактерии как пробиотик тем людям, которые обладают избыточной массой тела.

Что это за бактерия - Hafnia alvei или при чем тут сыр с плесенью

Во Франции Hafnia alvei используют для производства мягких сыров, таких как камамбер. Так что безопасность при введении бактерии "извне" доказана. Но до сих пор бактерию еще не использовали как основу пробиотика.

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photo : Pixabay / jarmoluk
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Доказано, что около одного процента от состава микробиоты кишечника вырабатывают белок ClpB. После приема пищи белок действует на рецепторы клеток стенки кишечника и тем самым стимулирует секрецию гормонов насыщения.

Ученые уже испытали пробиотик на мышах с избыточной массой тела: грызуны получали дозу бактерий раз в день. По итогу эксперимента, мыши начали худеть уже на пятый день добавления бактерий Hafnia alvei.

Бактерию также протестировали на людях (в Германии) и получили положительный результат. После трех месяцев приема в капсулах, защищающих бактерии от желудочного сока, у мужчин и женщин с повышенной массой тела пошел процесс сброса веса. "Они придерживались легкой диеты, и в группе людей, принимавших бактерии, отмечалось достоверное снижение чувства голода!" — отмечает профессор Фетисов.

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Теги:
Похудение, Лето, Диета Дюкана, Диета

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