Укус инфицированного клеща: симптомы

Один укус этого клеща может вызвать смертельно опасное заболевание - рассказываем, что нужно об этом знать

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. В народе принято считать, что самым опасным является энцефалитный клещ и его укус. Но если смотреть с научной точки зрения, такого вида, как "энцефалитный клещ" в природе не существует. Есть обычный лесной, он и является переносчиком инфекции.

На западе России носителем опасного вируса является собачий клещ, в восточной – таежный. При этом, будем говорить откровенно, утверждать, что все виды этого членистоногого без исключения – носители энцефалита – не верно.

Проверить "опасность" кровососа может только лаборатория, поэтому все эксперты без исключения при укусе клещом рекомендуют его отдать на исследование, причем в течение двух суток с момента обнаружения кровососущего.

Признаки укуса энцефалитного клеща

Лесной клещ может оставаться незамеченным достаточно долго. В его слюне содержится обезболивающее вещество, поэтому человек даже не почувствует, что его укусили. А в этом и есть весь риск: чем дольше клещ пьет кровь, тем выше шанс инфицирования. Кроме того, при движении есть большой шанс нечаянно удалить тело клеща, в то время как его головка останется в теле.

Укушенное место можно найти по следующим признакам:

покраснение на кожном покрове круглой или овальной формы

черная точка в центре (если осталась голова с хоботком)

отек кожного покрова

сыпь.

В отличие от аллергии на домашних клещей, симптоматика на укус лесного клеща менее очевидная. Но у людей со слабым иммунитетом появление зуда и других симптомов скорее всего произойдет.

Последствия укуса энцефалитного клеща

Энцефалит сразу не развивается. Смертельно опасное заболевание может проявиться даже через две-три недели. Зараженный столкнется с первыми симптомами – общим недомоганием, повышением температуры, сонливостью.

Симптомы проявления энцефалита:

мышечные боли

судороги

рвота

лихорадка

затуманенное сознание

нарушение координации при движении

галлюцинации.

Так как заболевание поражает нервную систему, есть риск наступления паралича. Человек не может ходить, поднимать руки, а иногда даже - держать голову. Последствиями клещевого энцефалита могут стать эпилепсия, нарушения кровообращения, есть риск летального исхода.

Что делать после укуса лесного клеща

Если укусивший клещ остался на коже, он впился головкой достаточно глубоко и уже сам не отвалится.

Его нужно аккуратно извлечь. Лучше незамедлительно отправиться в медучреждение. Там вам тут же введут противоэнцефалитный гамма-глобулин и правильно извлекут кровопийцу. Самое важное - не медлить с этим, желательно успеть в течение двух часов с момента обнаружения кровососа. Чем быстрее клеща вытащат, тем меньшую порцию возбудителя он передаст укушенному. Так что он может просто не успеть заразить свою жертву.

Самостоятельное извлечение клеща создает опасность разорвать его напополам: кровь из него может попасть на слизистые и повысить риск заражения. Кроме того, оставшаяся в теле головка клеща вызовет гнойное воспаление прилегащих тканей.

Как узнать, не заразился ли энцефалитом

Инкубационный период у болезни – долгий, нет необходимости сдавать анализы сразу: они все равно сразу ничего не покажут. Обследование можно начать при проявлении первых симптомов клещевого энцефалита.

Диагноз подтверждают при повышении уровня соответствующих IgG-антител в 4 раза – это ответ иммунной системы на заражение. Как правило, лечат от энцефалита в стационаре.

Как не попасться на зубок клещу

Тут правила просты:

избегать территорий с высокой травой;

при выходе на природу стараться не оставлять голых участков ниже пояса, а рубашку заправлять в брюки;

при сидении в траве на отдыхе каждые полчаса осматривать голову, шею, руки и другие открытые зоны;

использовать защитные средства.

Кровососущие атакуют не только людей, но и животных. Поэтому после прогулки с питомцем нужно тщательно осматривать и его тело. Иначе пострадает он сам, а паразит может перепрыгнуть на хозяина.

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