Как не стать жертвой сайта-мошенника: советы

Как обычному пользователю понять, что сайт безопасен и его данные не попадут к в руки мошенников, рассказали эксперты

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Опасность может поджидать интернет-пользователей буквально на каждом шагу - так, свыше 1,83 миллиарда сайтов, треть из которых могут оказаться мошенническими, зарегистрировано в интернете по состоянию на январь 2021 года.

О том, как простому пользователю понять, что сайт безопасен и его данные не попадут к мошенникам, рассказал РИА Новости глава отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.

Первое - стоит обращать внимание на правильный URL-адрес. "Адрес сайта, содержащий ошибку или располагающийся на бесплатном ресурсе, должен вызывать опасения. Мошенники часто используют похожие на известные всем адреса, изменяя одну букву или заменяя ее цифрой (вместо буквы "o" может быть указан ноль "0")", - говорит Тюрников. Важно помнить, что надежная компания также не будет использовать бесплатный хостинг.

Второй пункт - это защищенное соединение. "URL-адрес должен иметь правильное написание HTTPS – это защищенный протокол, который в адресной строке имеет значок закрытого замочка. Эта безопасность обеспечивается сертификатом SSL, который защищает конфиденциальную информацию", - указал эксперт.

Дизайн сайта - еще один "звоночек". Сайт со "старым" внешним видом и неясным интерфейсом, как правило, небезопасен. Нашли ошибки в правописании? Это еще один повод поскорее закрыть этот сайт - он наверняка принадлежит мошенникам. А вот наличие знакомых платежных систем оплаты на сайте – хороший знак безопасности сервиса.

Далее, на безопасном сайте должны хорошо отображаться информационные контакты – к примеру, название компании, физический и электронный адрес, а также номер телефона. Это для того, чтобы в случае проблемы можно обратиться в службу поддержки за помощью.

Наконец, на веб-сайте просто обязана присутствовать политика конфиденциальности, которая указывает на то, что владелец сайта соблюдает законы и заботится об обеспечении безопасности своего сайта. Политика конфиденциальности веб-сайта должна четко указывать, как данные собираются, используются и защищаются веб-сайтом.

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