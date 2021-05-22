Как успеть похудеть к лету - самый действенный способ

Привести себя в форму к началу летаа - возможно или нереально? На главный вопрос летнего сезона отвечают профессионалы

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Ровно десять дней осталось до лета, поэтому как никогда актуальным остается вопрос - как быстро похудеть? На него в интервью радио Sputnik ответила диетолог Алена Барредо.

Популярные экспресс-диеты - как раз о них стоит забыть. Они хоть и эффективные, но негативно отражаются на метаболизме и на синтезе жиросжигающих гормонов, предупредила диетолог. По ее мнению, начинать надо с простого - со снижения калорий.

"Если вы переедали, перейдите на меньшие порции. Обратите особое внимание на ужин. Его лучше перенести на более ранний срок. А чтобы уменьшить поступление углеводов, добавьте в этот вечерний прием пищи больше овощей и нежирного белка. Тогда будет хорошее снижение веса, которое будет проходить правильно и корректно для организма", – говорит Алена Барредо.

Очень быстро худеть (более чем на 500 граммов в неделю) - тоже не вариант. Поскольку за этим может последовать дополнительный набор веса, объяснила диетолог.

"Быстрое снижение веса – это всегда резкое ограничение калорийности. Организм подумает, что сейчас стресс, что нужно срочно делать запасы, соответственно будет увеличиваться содержание кортизола, гормона стресса, который является к тому же жиронакапливающим гормоном. Резкое снижение веса негативно отражается на организме. Лучше худеть плавно и медленно. Как правило, снижение веса идет в течение месяца", – уточнила Алена Барредо.

По словам диетолога, во время снижения калорийности, не надо прибегать к очень уж жестоким ограничениям. Стоит соблюдать чувство меры и не нарушать режим питания.

При этом важно - не испытывать постоянного чувства голода. Наоборот, обязательно нужно и завтракать, и обедать, и ужинать. В рационе всегда должен быть белок. "Если недоедать белок, будет низкая насыщаемость и высокое чувство голода. Если вы любите шоколад, ешьте шоколад, просто немного и в первой половине дня. Можно съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не "кусочничать"", – объяснила Алена Барредо в интервью радио Sputnik.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.