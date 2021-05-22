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Вакцина от коронавируса

Можно ли смешивать вакцины от коронавируса - неожиданный эффект

photo: Pixabay / torstensimon
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210522/251793634/Mozhno-li-smeshivat-vaktsiny-ot-koronavirusa---neozhidannyy-effekt.html

Смешивать вакцины или нет - такой вопрос пришел в голову не одному прививающемуся, и вот, что говорит на это наука

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Можно ли смешивать разные вакцины от коронавируса и какого эффекта от этого ожидать - на этот вопрос попытались ответить ученые-биологи. О первых результатах научного исследования пишет журнал Nature.

Так вот выяснилось, что комбинирование разных марок вакцин "значительно усиливает реакцию антител".

В научном исследовании приняли участие 673 человека. Все были из возрастной категории до 60 лет и получили первую прививку вакцины AstraZeneca. На втором этапе исследования 441 человек из этой группы привились второй дозой вакцины, однако уже не AstraZeneca, а Pfizer.

В итоге ученые поняли, что смешение прививок каким-то образом заставляет иммунную систему создавать гораздо больше антител. Особенно по сравнению с 232 участниками, которые не получили вторую прививку.

Паата Имнадзе
photo: photo: Government of Georgia / FB
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AstraZeneca – это препарат, вооруженный безвредным "аденовирусом". Эта вакцина, по словам биологов, обучает клетки защищаться от коронавируса. Pfizer же использует матричную РНК с информацией об антигене — белке вируса SARS-CoV-2. РНК синтезирует этот белок, а организм производит на него иммунный ответ. Удивительно, но эти две разные стратегии оказались эффективными в тандеме.

Однако такое смешивание вакцин может грозить одним неприятным моментом - побочными эффектами, предупреждают медики. К примеру, в Великобритании недавно прошел научный эксперимент, результаты которого ясно показали, что после смешивания антивирусов повышается риск таких побочек, как головные боли, лихорадка, утомляемость и спазмы, которые могут длиться в течение двух-трех дней после укола.

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