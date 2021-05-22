Гороскоп на сегодня 23 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не oчень

Астрологический прогноз на воскресенье, 23 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнов 23 мая ждет сложный день, связанный с невыполненными обязательствами. Гороскоп рекомендует воздержаться от активных физических нагрузок, шумных застолий и прогулок в одиночестве. Эмоции сегодня будут перехлестывать через край, поэтому лучше избежать выяснения отношений. Представителей этого знака зодиака могут ожидать проблемы и в личной жизни, которые могут привести к разрыву отношений.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

По гороскопу 23 мая Тельцам не нужно решать все проблемы сразу и когда напряжение вырастет до предела, проявить больше сдержанности и не срывать злость на близких людях. Сегодня лучше посвятить духовному очищению и постижению истин. Эмоциональная впечатлительность Тельцов может стать причиной недопонимания с близкими людьми. Звезды советуют воспринимать любую неприятность спокойно, так как планеты обещают перемены к лучшему.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецов 23 мая ждет сложный день. Гороскоп рекомендует отнестись сдержаннее к любимому человеку, так как излишние эмоции могут привести к ссоре или разочарованию. Шопинг отвлечет Близнецов от дурных мыслей, но знаку зодиака нужно постараться не спустить все деньги, они с неба не падают. Гороскоп советует знаку зодиака воздержаться и от активных физических нагрузок – к вечеру самочувствие может ухудшиться.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Гороскоп советует Ракам 23 мая подвести итоги и освободиться по возможности от всего неприятного. Сегодня возможны ссоры с любимым человеком, хотя видимых причин для них нет. Рак сможет избежать конфликтов, если проявит тактичность и терпение. Гороскоп рекомендует знаку зодиака устроить себе приятную прогулку и насладиться солнечной погодой.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам гороскоп 23 мая обещает благополучный день для решения важных вопросов, выгодных коммерческих сделок и крупных приобретений. Но Львам сегодня следует быть осмотрительными, чтобы свойственная знаку зодиака щедрость, граничащая с транжирством, не стала причиной осложнений при торговых сделках. Гороскоп рекомендует Львам воздержаться сегодня от активных физических нагрузок.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам гороскоп советуют 23 мая воздержаться от неразумной траты денег, так как радость и удовлетворение такие покупки не принесут. Разочаруют несдержанность в общении, а также мысли или действия, направленные на повышение благосостояния. К вечеру самочувствие может ухудшиться. Гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться сегодня от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам гороскоп 23 мая советует быть осторожными и предусмотрительными. По независящим от знака зодиака причинам, они могут упустить выгодное предложение. В сердечных делах, наоборот, предвидится приятное событие – Весы смогут успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Гороскоп рекомендует не увлекаться мясными блюдами и не злоупотреблять спиртными напитками.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионов 23 мая ждет сложный день. Знаку зодиака, чтобы достичь желаемого, придется очень постараться. Недоброжелатели будут ставить сегодня Скорпионам подножки, мешая достигнуть успеха, поэтому знаку зодиака нужно вычислить недругов до того, как начнут реализацию своих планов. Скорпионам потребуется время, чтобы разобраться в себе и оценить свои силы.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцов 23 мая ждет благоприятный день. Знак зодиака сможет раскрыть свой внутренний потенциал и проявить творческие способности во всех сферах деятельности. Стрельцы должны помнить, что успех зависит от индивидуальных занятий и сосредоточенности. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сегодня воздержаться от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Звезды советуют Козерогу проявить сегодня осторожность, так как финансовые потери могут повлечь за собой неверные оценки ситуации или ошибочные представления о партнере. Неожиданное осложнение ожидается 23 мая и в сердечных делах, несдержанность в общении может привести к ссоре. В целом день обещает быть тяжелом.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеи – любители экстравагантности и оригинальности. Они смогут достигнуть больших высот в выражении индивидуальности. Богатый внутренний мир потребует новых ощущений или нетрадиционного окружения. В тоже время гороскоп предостерегает Водолеев, что чужое влияние 23 мая может иметь для них негативные последствия. Сегодня ожидаются и небольшие семейные конфликты, но на настроение знака зодиака они особо не повлияют.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам 23 мая гороскоп советует успокоиться, несмотря на бушующий в душе ураган. Неприятные события последних дней дадут о себе знать, вероятно ухудшится самочувствие. Поэтому гороскоп рекомендует Рыбам отправиться сегодня на прогулку, развеяться и насладиться весенней погодой. Возможно, Рыбам сегодня предложат интересное дело, связанное с путешествием и финансами, которое изменит их жизнь.

Материал подготовлен на основе открытых источников