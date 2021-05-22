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Запуск ракеты

Каким будет транспорт будущего? Прогноз от Илона Маска

photo: Pixabay / WikiImages
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210522/251794742/Kakim-budet-transport-buduschego-Prognoz-ot-Ilona-Maska-.html

Самолеты, по прогнозам Маска, перейдут на электродвижение последними, поскольку создание подходящих для них батарей займет определенное время

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Основатель известных американских компаний - производителя электромобилей Tesla и космической техники SpaceX - Илон Маск уверен, что в будущем ракеты будут единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения.

"Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - сказал Маск на российском марафоне "Новое знание" по видеосвязи.

Все - корабли, автомобили, самолеты - по словам известного изобретателя и предпринимателя, станут в конечном итоге электрическими.

Более того, Маск считает, что в будущем люди будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня называют паровые машины. Все транспортные средства будут с автопилотом, уверен бизнесмен.

Что касается самолетов, то по прогнозам Маска, они перейдут на электродвижение самыми последними, поскольку создание подходящих для них батарей займет определенное время.

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