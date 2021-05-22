Каким будет транспорт будущего? Прогноз от Илона Маска

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Основатель известных американских компаний - производителя электромобилей Tesla и космической техники SpaceX - Илон Маск уверен, что в будущем ракеты будут единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения.
"Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - сказал Маск на российском марафоне "Новое знание" по видеосвязи.
Все - корабли, автомобили, самолеты - по словам известного изобретателя и предпринимателя, станут в конечном итоге электрическими.
Более того, Маск считает, что в будущем люди будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня называют паровые машины. Все транспортные средства будут с автопилотом, уверен бизнесмен.
Что касается самолетов, то по прогнозам Маска, они перейдут на электродвижение самыми последними, поскольку создание подходящих для них батарей займет определенное время.
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