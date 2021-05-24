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Социальная сеть TikTok

Полиция задержала почти 150 человек на TikTok вечеринке в Калифорнии

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Среди прочего задержанным вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Почти 150 человек были задержаны после того, как анонсированная в TikTok вечеринка в американском штате Калифорния вылилась в беспорядки, передает РИА Новости.

По данным телеканала CBS News, около 2,5 тысячи человек собрались на вечеринку в субботу вечером, но полиция Хантингтон-Бич (округ Ориндж в Южной Калифорнии) объявила собрание незаконным. Примечательно, что намерение прийти на мероприятие выражали люди по всем США.

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© AP Photo / Tom Fox
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Согласно CBS Los Angeles, попытки полиции разогнать толпу привели к беспорядкам: в стражей порядка полетела пиротехника, некоторые принялись рисовать граффити, грабить и уничтожать собственность. На этом фоне до утра воскресенья был введен комендантский час.

Отмечается, что 28 из 149 задержанных – несовершеннолетние. Среди прочего задержанным вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам.

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Теги:
полиция, США

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