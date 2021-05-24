Моргенштерн и новый скандал: клип певца разозлил депутатов Госдумы

Депутаты надеются на то, что Моргенштерн "наберется мужества и извинится перед миллионами верующих, не только христиан"

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Популярный российский исполнитель Моргенштерн опять ввязался в скандал – на этот раз прокуратура направила клип рэпера и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих.

Об этом сообщил РИА Новости руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он ранее обратился в ведомство с такой просьбой.

"Они (прокуратура. – Прим. ред.) на экспертизу, я так понимаю, отправили. Будут принимать решение. Там была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня оскорбляет чувства верующих. Я просил проверить, оценить деятельность", – сказал Гаврилов.

При этом депутат отметил, что очень надеется на то, что Моргенштерн "наберется мужества и извинится перед миллионами верующих, не только христиан".

Речь идет о видеоклипе на песню "Новая волна", в которой музыканты в костюмах католических священников танцуют в храме последний танец, узнав о том, что на планету летит астероид. "Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер", – говорится в начале клипа.

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