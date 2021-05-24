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Вы не поверите: Кети Топурия показала фигуру после родов и шокировала сеть

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Темы:
Светская хроника (460)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210524/251817541/Vy-ne-poverite-Keti-Topuriya-pokazala-figuru-posle-rodov-i-shokirovala-set.html

Поклонники, глядя на стройную фигуру, не могут поверить, что звезда смогла достичь таких результатов без каких-либо усилий и хитростей

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Поклонники солистки A’Studio активно обсуждают новую, "послеродовую" публикацию звезды в микроблоге Instagram.

Грузинско-российская певица Кети Топурия шокировала поклонников: звезда похвасталась своей фигурой, но никто не поверил, что певица недавно родила ребенка.

Топурия во второй раз стала мамой в начале 2021 года. Солистка известной группы всегда была стройной, а после рождения сына от мужа-белоруса в рекордные сроки избавилась от лишних килограммов. Свой результат звезда продемонстрировала в своем блоге.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

В сети обсуждают новую публикацию Топурии в Instagram: глядя на стройную фигуру, поклонники не могут поверить, что звезда смогла достичь таких результатов без каких-либо усилий и хитростей. На фотографии с премии канала RU.TV Кети предстала в очень элегантном образе. Певица примерила облегающее, шелковое платье с декольте и смелым разрезом до бедра.

У поклонников певицы на нашлось слов от ее идеальных пропорций: в сети не стали скупиться на комплименты в сторону фигуры артистки.

"Не могу поверить, что вы недавно родили ребенка"; "Кети, поделись рецептом похудения"; "Настоящая богиня"; "Идеальная"; "Такое ощущение, что и не рожала", - прокомментировали подписчики звезды.

Топурия не раз удивляла поклонников своими образами, но не всегда в хорошем смысле: например, фото звезды в коротком пиджаке вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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Темы:
Светская хроника (460)
Теги:
Кети Топурия

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