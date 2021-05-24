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ВОЗ предупредила о появлении нового смертоносного вируса

© AP Photo / Jonathan Gibbons
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1899)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210524/251818212/VOZ-predupredila-o-poyavlenii-novogo-smertonosnogo-virusa.html

Новый вирус будет более заразным и смертоносным, чем нынешний, прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Человечество столкнется с новой пандемией, которая будет опасней COVID-19, однако когда это произойдет - неизвестно, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот", — сказал Гебрейесус, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.

Пандемия коронавируса - вакцинация
© AFP / JOSEPH PREZIOSO
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Как считает глава организации, именно борьба с вирусами показывает, что странам мира необходимо сотрудничать друг с другом, а не конкурировать. "По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными", — резюмировал Гебрейесус.

COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 160 млн случаев заболевания по всему миру, более 3,3 млн человек скончалось и более 138 млн выздоровело.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1899)

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