ВОЗ предупредила о появлении нового смертоносного вируса

Новый вирус будет более заразным и смертоносным, чем нынешний, прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Человечество столкнется с новой пандемией, которая будет опасней COVID-19, однако когда это произойдет - неизвестно, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот", — сказал Гебрейесус, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.

Как считает глава организации, именно борьба с вирусами показывает, что странам мира необходимо сотрудничать друг с другом, а не конкурировать. "По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными", — резюмировал Гебрейесус.

COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 160 млн случаев заболевания по всему миру, более 3,3 млн человек скончалось и более 138 млн выздоровело.

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