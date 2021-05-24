Температура воздуха поможет похудеть - раскрыт секрет

Если в помещении будет теплее, наш организм начнет лениться и метаболизм замедлится, считают диетологи

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Похудение и температура воздуха и тела самого человека могут быть взаимосвязаны - а именно, они влияют на скорость обмена веществ. Как именно, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Желающие постройнеть должны следить за тем, чтобы в помещении, где они проводят большую часть своего времени, было относительно прохладно, сказала медик. Температура воздуха в офисе не должна превышать 25 градусов. В таком случае она не будет создавать для организма тепличные условия, когда ему не нужно сильно напрягаться.

"Если в помещении будет теплее, наш организм начнет лениться и метаболизм замедлится. А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно", — пояснила Соломатина.

К слову, в определенных случаях высокая температура все же может способствовать похудению, отметила она. Так, в жару, когда люди обильно потеют, реально снижение веса, однако это происходит никак не за счет сжигания жира и расхода энергии, а из-за испарения жидкости, пояснила врач.

Между тем, когда повышается температура тела, человек худеет именно из-за активного обмена веществ и больших энергозатрат.

"Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму. Вот почему многие во время болезни худеют, хочется сладкого, чтобы пополнить запас энергии. Даже диетологи разрешают есть простые углеводы, чтобы организм с этой ситуацией быстрее справился", — сказала Соломатина.

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