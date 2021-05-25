За личной жизнью знаменитого рэп-исполнителя России поклонники и поклонницы следят не менее пристально, чем за творчеством эпатажного артиста

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Есть ли девушка у Моргенштерна – личная жизнь скандального рэпера очень волнует его многочисленную армию поклонниц. Хотя сам певец не скрывает, что его избранница – 21-летняя Дилара Зинатуллина.

Дилара – уроженка Уфы, по национальности – татарка. Именно ей эпатажный артист прилюдно дарит роскошные подарки и признается в любви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

На 21 день рождения своей возлюбленной Моргенштерн сделал роскошный подарок стоимостью несколько миллионов рублей. "Та самая женщина, которая была рядом с Алишером еще до Моргенштерна, а теперь весь этот мир наш!" – написал музыкант в Instagram и признался, что очень ее любит.

Рэпер вручил Диларе кейс с пятью миллионами рублей. "Это на вложения в себя и на все, что тебе нужно", – обратился к Диларе Моргенштерн. Но на этом музыкант не остановился и позже сделал девушке еще один подарок – роскошный внедорожник красного цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

С Алишером Дилара Зинатуллина познакомилась в 2017 году. В 2019-м пара рассталась и вновь сошлась в 2020 году. Хотя Зинатуллина еще учится в вузе, материально девушка не зависит от родителей. Средства на жизнь зарабатывает в Instagram и TikTok.

За личной жизнью самого популярного рэп-исполнителя России поклонники и поклонницы следят не менее пристально, чем за творчеством. Дилара уже несколько раз даже опровергала слухи о своей беременности.

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