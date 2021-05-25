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Пандемия коронавируса - вакцинация жителей США вакциной Moderna

Белый дом заявил о полном вакцинировании половины взрослого населения США

© REUTERS / PAUL RATJE
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1902)
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К Дню независимости 4 июля США надеются обеспечить хотя бы одной прививкой от COVID–19 до 70% взрослого населения

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Половина всех взрослых жителей США получили прививку от коронавируса, сообщил координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц, передает РИА Новости.

По его словам, половина взрослого населения уже полностью вакцинирована в 25 штатах, еще в девяти 70% населения получили первую дозу препарата.

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© AP Photo / Jonathan Gibbons
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Согласно поставленной президентом США задаче, к Дню независимости 4 июля в стране надеются обеспечить хотя бы одной прививкой от COVID–19 до 70% взрослого населения.

По информации главы Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски, в среднем за последнюю неделю ежедневно число новых случаев заболеваний составляло 22 тысячи.

"Тренды снижения (заболеваний, смертности и госпитализации) хорошие, но мы еще не справились с проблемой", - подчеркнула Валенски.

США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, лидируют в мире по числу заболеваний COVID–19, коронавирус диагностирован у 33 147 987 человек, 590 тысяч человек скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1902)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, США

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