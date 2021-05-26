Опасность землетрясений: ученые предупредили об извержении крупнейшего вулкана на Земле

Судьба самого большого вулкана на Земле зависит от землетрясений, говорят ученые, потому что сдвиг земной коры может разрушить породу над магмой

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Международная группа ученых провела масштабное исследование движения грунта вблизи крупного вулкана Мауна-Лоа на Гавайях и выяснила, что под щитовым вулканом происходит накопление магмы, что способно вызвать землетрясение и бедственное извержение.

В своем исследования ученые использовали данные спутниковых геодезических радаров и GPS-станций. Посредством этой сверхточной аппаратуры им удалось смоделировать, как изменяется приток магмы с течением времени и где происходят даже небольшие разломы.

В итоге эксперты обнаружили, что в период с 2014 по 2020 год в целом приблизительно около 0,11 кубического километра магмы вторглись в дайкообразное магматическое тело (это тела крупного образования, возникшие при застывании магмы в трещинах земной коры), расположенное к югу от кальдеры на глубине 2,5-3 километров.

Так вот выяснилось, что, к примеру, в 2015 году у магма было следующее движение: она начала расширяться на юг, но к 2017 году центр деформации возвратился в прежнее положение. Таких изменений магматического тела никогда раньше не наблюдалось.

"Приток новой магмы начался в 2014 году, что открыло пространство в рифтовой зоне для проникновения магмы. Движения вдоль горизонтальных разломов являются существенными признаками длительного роста вулканов. Будет ли вулкан извергаться в ближайшем будущем? Если приток магмы продолжится, это, вероятно, случится. Но совсем не обязательно", – пишут исследователи.

Ученые уверены: дальнейшая судьба вулкана будет зависеть от землетрясений. Как объясняют специалисты, землетрясение может создать дополнительное давление, способствующее разрушению пород над магмой.

Мауна-Лоа – действующий щитовой вулкан на острове Гавайи, его высота достигает 4 169 метров. Ученые называют его самым большим вулканом на Земле. К примеру, во время извержения 1950 года лава всего три часа достигла побережья города Коны. При этом за три дня до извержения 1950 года случилось землетрясение магнитудой 6,3, а более чем через год – землетрясение магнитудой 6,9. Поэтому ученые предполагают, что землетрясение, возможно, повлияет на следующее извержение гавайского вулкана.

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