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Сколько может прожить человек? Ученые назвали максимально возможный возраст

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Самый актуальный вопрос во все времена – ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Сколько максимально может прожить человек – этот вопрос волнует ученых уже давно. И вот биологи создали тест, который позволяет по анализу крови определить показатель динамического состояния организма, характеризующий общий уровень физиологической устойчивости.

Как объясняют специалисты, с возрастом этот уровень устойчивости понижается и, по расчетам авторов теста, достигает минимума приблизительно к 120-150 годам. То есть ученые заключают, что 150 лет – это максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Естественно, с годами прогрессирует ухудшение физиологических функций и сильно повышается риск хронических заболеваний. Хотя все это очень индивидуально: у каждого человека скорость процессов старения своя. Так что для оценки состояния организма эксперты по старению практикуют понятие биологического возраста, который часто не совпадает с хронологическим возрастом.

К слову, рассчитать биологический возраст – задача далеко не из простых. Исследователи из Сингапура, России и США придумали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator – индикатор динамического состояния организма).

На DOSI, по мнению ученых, влияют возраст, наличие заболеваний и образ жизни. Исходя из этого, ученые получили расчетным путем максимально возможную продолжительность жизни в районе от 120 до 150 лет, где устойчивость приближается к нулю. 

Это беспрецедентное в научном мире исследование впервые дает уникальный шанс оценить теоретически возможную продолжительность жизни для каждого конкретного человека.

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