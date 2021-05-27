Гороскоп на сегодня 28 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в пятницу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не oчень

Астрологический прогноз на пятницу, 28 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому – улучшить материальное положение, кому – наладить личную жизнь, а кого предостерегает от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 27 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнов 28 мая ждет сложный день – неблагоприятно сегодня для активной профессиональной деятельности и дел, требующих финансовых вложений. Гороскоп рекомендует знаку зодиака быть внимательным при оформлении документов и работе с деловыми бумагами. Сегодня гороскоп советует Овнам заняться планированием своего бюджета на предстоящий месяц. Гороскоп рекомендует знаку зодиака научиться доверять своему партнеру.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцов, занимающихся творчеством, 28 мая ждет успех и прилив вдохновения, но знаку зодиака следует оторваться от повседневной рутины. Тельцам сегодня нужно быть внимательнее, чтобы из-за рассеянности не потерять то, чем они очень дорожат. Вероятны сегодня проблемы с родственниками или близкими друзьями. Благоприятно 28 мая для заключения брака, гармоничных супружеских отношений и развлечений.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам космос 28 мая благоволит – представители этого знака зодиака с воодушевлением возьмутся за самые сложные дела, уверенные в своих силах. Близнецам гороскоп рекомендует сегодня воздержаться от азартных игр и спекуляций на бирже. Неблагоприятны сегодня покупки и коммерческие поездки. Из-за финансов у знака зодиака могут возникнут проблемы с родственниками и друзьями – гороскоп рекомендует сохранять спокойствие и действовать обдуманно, чтобы вернуть отношения в нормальное русло.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

По гороскопу Ракам 28 мая нужно творчески подходить к любому делу и смело, без стеснения, использовать свои способности. Представителям знака зодиака придется много работать – усилия Раков будут вознаграждены и скоро наступит период финансовой стабильности, что несказанно их порадует. Чрезмерная занятость может спровоцировать ссоры с близкими людьми, поэтому Ракам нужно уделить им внимание и как можно раньше замять недопонимание.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

По гороскопу Львам 28 мая не стоит строить большие планы или начинать новые дела – для знака зодиака неблагоприятно сегодня для активных действий в профессиональной сфере и дел, требующих финансовых вложений. Львам звезды советуют обуздать сегодня свои эмоции, чтобы не разрушить все то, что было создано на протяжении многих лет непосильным трудом. Неблагоприятно 28 мая для перемен в личной жизни – Львам не стоит сегодня покорять чье-то сердце или влюбляться.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

По гороскопу Девам 28 мая нужно работать, засучив рукава, чтобы показать свою работоспособность и быть на хорошем счету. Звезды советует Девам научиться расслабляться, чтобы контролировать свои эмоции и рекомендует заняться спортом или какой-либо физической работой, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться от коллективных мероприятий, а также не злоупотреблять мясными блюдами и спиртными напитками.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Инициативы Весов 28 мая будут благосклонно приняты руководством, но гороскоп не рекомендует знаку зодиака переутомляться. В материальном плане в целом ситуация останется стабильной, хотя возможны бытовые или финансовые проблемы. Неблагоприятно сегодня для семейного отдыха и любых контактов – вероятны ссоры, обиды и недопонимание. Гороскоп рекомендует Весам уединиться, чтобы избежать сегодня конфликтов, но если такой возможности не будет, постараться сохранить самообладание и гибкость в отношениях.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам космос 28 мая сулит удачу – у представителей знака зодиака будут подходящие условия для творчества, проявления всех своих талантов. В то же время, гороскоп предостерегает Скорпионов от излишней доверчивости по отношению к своим партнерам, так как возможны финансовые потери. Скорпионов 28 мая ждет излишне эмоциональный день, поэтому звезды советую знаку зодиака взять паузу в общении, если не могут держать себя в руках. Скорпионам сегодня лучше позаботиться о своем желудке и отказаться от жирной, жареной и сдобной пищи.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Гороскоп советует Стрельцам 28 мая действовать более обдуманно. Представителям знака зодиака сегодня везет, поэтому крупные приобретения и заключенные деловые сделки окажутся оправданными. Препятствия на пути Стрельцов могут открыть их скрытые внутренние резервы, и тогда любой подвиг станет знаку зодиака по плечу. Но давать опрометчивых обещаний не следует – лучше более усерднее отнестись к уже данным. У представителей знака зодиака могут возникнуть проблемы с позвоночником, поэтому от физических нагрузок им следует воздержаться.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козероги 28 мая смогут частично решить накопившиеся в последнее время финансовые проблемы за счет неожиданного денежного поступления. Гороскоп советует не отказываться сегодня от деловых переговоров, командировок, а также посещения тренингов и семинаров. Звезды советуют знаку зодиака обуздать свои эмоции и больше внимания уделять близким людям, которые их любят и способны умиротворить. Одиноким Козерогам гороскоп рекомендует внимательно присмотреться к своему ближайшему окружению, чтобы не упустить любовь, которая рядом бродит.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям гороскоп рекомендует 28 мая браться только за самые сложные дела – начальство оценит усилия представителей знака зодиака и появится возможность для дальнейшего карьерного роста. Природная интуиция поможет Водолеям сегодня найти единственно правильный путь к накоплению капитала и сделать свое финансовое состояние более стабильным. Звезды советуют знаку зодиака воздержаться от неосторожных высказываний или излишней категоричности, что может привести к недопониманию с близкими людьми.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам гороскоп 28 мая рекомендует воздержаться от начала грандиозных проектов, так как вероятно ухудшение финансового положения и ситуации в целом. Сегодня благоприятно задуматься об отпуске, как и где его лучше провести. Не подходящее сегодня время для заведения новых знакомств и флирта – развитие отношений не предвидиться. Гороскоп рекомендует Рыбам добавить спортивные упражнения в свой ежедневный график, ибо в последнее время этот знак зодиака слишком мало внимания уделяет физическим нагрузкам.

Материал подготовлен на основе открытых источников