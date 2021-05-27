Свадебные фотографии Арианы Гранде за 15 минут набрали миллион лайков

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Популярная американская певица Ариана Гранде, которая совсем недавно стала женой агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса, порадовала подписчиков в Instagram фотосессией с прошедшей свадьбы.
На снимках звезда позирует в утонченном платье с красивой фатой и открытой спиной от дизайнера Вера Вонг. Элегантный образ исполнительницы прекрасно дополнили минималистический макияж и фирменный высокий хвост. За 15 минут публикация набрала более одного миллиона лайков и почти семь тысяч комментариев.
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"Я так рада за тебя. Будь счастлива", "Ты прекрасна", "Самая красивая невеста", – написали пользователи.
Свадьба состоялась в особняке певицы в Монтесито в узком кругу близких. Шикарной церемонии не было, гостей на церемонии было не более 20 человек. Это было решение молодых – провести праздник в интимной, неофициальной обстановке.
Ариана и Далтон заявили о своем обручении в конце 2020 года. А впервые пара вышла в свет в мае того же года в клипе на песню "Stuck with U", которую Ариана записала с Джастином Бибером.
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