Эффективная диета при диабете - мнение ученых

Худеть диабетикам не так-то просто, поэтому ученые уже которое десятилетие бьются над загадкой - как помочь безопасно постройнеть больным диабетом

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Похудеть людям, больным диабетом второго типа, а также страдающим от избыточного веса и ожирения, может помочь краткосрочная диета с низким содержанием углеводов, говорится в отчете, подготовленном британским Научно-консультативным комитетом по питанию (SACN).

Ученые выяснили, что после соблюдения низкоуглеводной диеты в течение шести месяцев благодаря улучшению контроля за уровнем сахара в крови испытуемые уже в первые три месяца теряют больше избыточного веса, чем те, кто не придерживается диеты.

Между тем, ученые не скрывают - пока не существуют четкие доказательства того, что эффективность этой диеты так же высока при более долгосрочном ее соблюдении.

"Неясно, эффективна ли диета с низким содержанием углеводов в долгосрочной перспективе. Мы также не знаем, сработает ли это для всех взрослых, живущих с диабетом второго типа, а не только для людей с избыточным весом или ожирением", — говорит главный диетолог Управления по охране общественного здоровья Англии Элисон Тедстон.

"Люди с диабетом второго типа, выбирающие диету с низким содержанием углеводов, должны стремиться включать цельнозерновые продукты или продукты с высоким содержанием клетчатки, разнообразные фрукты и овощи, а также ограничивать потребление насыщенных жиров", — советует диетолог.

К слову, согласно материалам отчета, диета считается низкоуглеводной, если содержание углеводов в ней составляет примерно 37 процентов.

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