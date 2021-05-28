Гороскоп на сегодня 29 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не oчень

Астрологический прогноз на пятницу, 28 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

По гороскопу Овнов 29 мая ждет тяжелый день – знаку зодиака сегодня нужно умерить деловую активность и обуздав эмоции, проявить сдержанность в отношениях с окружающими людьми. Интересное увлечение, которое ждет Овнов 29 мая, может перерасти в серьезное дело, однако гороскоп не советует знаку зодиака сегодня предпринимать резких шагов и гнаться за быстрыми результатами, а делать все четко и с расстановкой.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 29 мая космос подарит шанс преуспеть в делах, но представителям знака зодиака нужно быстро принимать решения, чтобы не упустить такую возможность. Благоприятно сегодня и для решения финансовых проблем. Гороскоп рекомендует Тельцам проявить осторожность, чтобы не быть вовлеченным в нечестную игру. Переутомление отрицательно отразится на самочувствии Тельцов, поэтому звезды советуют знаку зодиака разумно распределить силы на работу и отдых.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецов 29 мая ждет благоприятный день – удачная сделка или положительные изменения в материальной сфере. У Близнецов по гороскопу 29 мая есть шанс потратить с толком свои деньги. Вещи, которые представители знака зодиака сегодня купят, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными. В бытовых вопросах Близнецы могут смело положиться на свою интуицию, которая подскажет знаку зодиака верные пути решения проблем.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Космос подарит 29 мая Раку возможность блеснуть своими талантами – знак зодиака сегодня может ожидать повышение по службе, что будет зависеть от отношений с начальством. Благоприятно сегодня для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями и найти спонсора для реализации собственных проектов, но Ракам следует сдерживать свои эмоции. Благоприятно 29 мая и для планирования сбережений – бюджет знака зодиака станет крепче и будущее более прогнозируемым.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Гороскоп советуют Львам 29 мая смело браться за любое дело и показать свою работоспособность, здравомыслие и легкий характер. Надежд знака зодиака командировка сегодня не оправдает, а новые идеи, пришедшие им в голову, осложнят отношения с начальством. Гороскоп рекомендует Львам продолжать действовать, но умерить деловую активность, обуздать эмоции и проявить сдержанность в отношениях с окружающими людьми, и не срывать на них нервозность и раздражительность.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Дев 29 мая ждет напряженный день – гороскоп рекомендует представителям знака зодиака проявить осторожность даже в мелочах. Особое внимание Девам нужно уделить здоровью – из-за нагрузки на работе возможны бессонница и повышенная раздражительность. Поэтому гороскоп советует знаку зодиака, выбирать круг общения и занятий, которые им всегда в радость. У Дев могут возникнуть проблемы с пищеварением, поэтому им не стоит увлекаться острыми блюдами.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Гороскоп не советует Весам начинать реализацию новых проектов и решать сложные задачи. В тоже время у представителей знака зодиака есть шанс обернуть любое дело к своей выгоде – пользуясь своим красноречием, они легко могут найти спонсоров, готовых профинансировать их начинания. Самочувствие Весов 29 мая может ухудшиться – гороскоп рекомендует экономить сегодня силы и эмоции, и не тратить их впустую стараясь продолжить роман, ибо у избранника другие планы на жизнь.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 29 мая все будет легко даваться – представители знака зодиака реализуют старые идеи, а новые – получат одобрение. Сегодня Скорпионы получат моральное и материальное удовлетворение, но гороскоп рекомендует быть на страже своего финансового положения, ибо есть вероятность нечестного займа. Благоприятно 29 мая для домашних дел и личной жизни – представители знака зодиака с помощью звезд смогут найти баланс во всем и исправить то, что больше не работает, в том числе и отношения.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцам 29 мая учесть пожелания начальства, принимая важные решения. Интуиция может сегодня подвести представителей знака зодиака, поэтому нужно все хорошо обдумать и взвесить последствия, а не действовать на свой страх и риск. Стрельцам, при общении сегодня с людьми, которых они давно не видели и не имели общих дел, нужно соблюдать осторожность. А вот принципиальность в отношении с партнером неуместна – лучше сесть вместе и все, что наболело, мирно обсудить.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

По гороскопу Козерогам нужно отложить 29 мая решение серьезных и сложных вопросов. У представителей знака зодиака могут сегодня быть нервные срывы из-за преодоления сложных препятствий на работе и дома, поэтому свои обязанности им нужно свести до минимума и уединиться, если такая возможность есть. В тоже время звезды советуют Козерогам не упустить возможность изменить свою личную жизнь к лучшему, которая у них сегодня обязательно должна появиться.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям по гороскопу 29 мая могут предложить новую должность, которая поначалу знаку зодиака покажется непривлекательной, но вскоре разонравится. Водолеям сегодня нужно сосредоточиться на проблемах, которые они смогут быстро решить, а более сложные и деликатные вопросы отложить на более благоприятное время. В пользу знака зодиака 29 мая разрешится и внезапно возникший конфликт. Но гороскоп рекомендует Водолеям не расслабляться, так как знаку зодиака придется пережить трудности и в отношениях с близкими людьми.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыб 29 мая ждет благоприятный день для творческой деятельности. Общение представителей знака зодиака с прекрасным полом поможет им избавиться от накопившихся отрицательных эмоций и восстановить баланс между чувствами и поступками. Действия Рыб приобретут конкретность и целенаправленность, и они убедятся в правильности своих действий. Рыб сегодня ждут приятные сюрпризы, и чтобы оставаться бодрыми, гороскоп рекомендует заняться легкими физическими нагрузками.

Материал подготовлен на основе открытых источников