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Ваккцинация препаратом Pfizer

Когда лучше вакцинироваться от COVID? Врачи назвали идеальное время

© REUTERS / KAMIL KRZACZYNSKI
Общество
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Sputnik Грузия
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Множество желающих вакцинироваться интересует вопрос, когда именно лучше сделать прививку, чтобы все прошло безопасно и эффективно

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Когда самое лучшее время для прививки от COVID – на этот вопрос в интервью радио Sputnik ответил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, именно сейчас самое подходящее время для вакцинации. Лето – период отпусков, люди начинают активно перемещаться, количество контактов сильно увеличивается, так что нужно постараться заранее обеспечить себе максимальную защиту, отметил врач.

Паата Имнадзе
photo: Government of Georgia / FB
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"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. Тем более сейчас наблюдается тенденция, что люди, переболевшие в прошлом году, повторно сдают положительные ПЦР-тесты, они болеют нетяжело, но тем не менее это коронавирусная инфекция", – подчеркнул Владимир Болибок.

Тем временем, тем, кто уже перенес коронавирус, через полгода имеет смысл сделать вакцинацию, поскольку это значительно увеличит шансы избежать повторного инфицирования и поможет преодолеть постковидный синдром, уверен медик. По его словам, датские исследователи сделали вывод, что постковидное состояние хорошо преодолевается, если человек получает полную дозу вакцины, то есть оба компонента.

"Постковидное состояние связано со слабым иммунным ответом. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, "ошметки" от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела "чистят" организм от чужеродных белков коронавируса", – объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

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