Девушка Моргенштерна показала огненный танец на пилоне

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина увлеклась самым сексуальным видом спорта – танцами на пилоне и показала результаты своих тренировок.

Инстаблогер и модель пристально следит за своей фигурой. Девушка правильно питается, бегает по утрам и может похвастаться идеальными формами. А теперь у возлюбленной 23-летнего рэпера появилось еще одно увлечение, популярное среди знаменитостей.

Дилара лишь недавно начала учиться танцевать Pole Dance, но уже показала первые результаты тренировок. Страстный танец девушки Моргенштерна на пилоне взорвал Сеть.

На видео 21-летняя интсадива запечатлела себя в гимнастическом зале. Девушка звезды надела белый топ, облегающие велосипедки и туфли на шпильке. Также на ногах Дилары были защитные наколенники.

В кадре избранница Моргенштерна опустилась рядом с танцевальным шестом и начала двигаться под музыку, посылая воздушные поцелуи в камеру. После Дилара развернулась и приняла откровенную позу.

Зинатуллина – давняя любовь эпатажного певца. Моргенштерн познакомился с девушкой еще до своего успеха в шоу-бизнесе. Влюбленные встречались и расставались, но все же решили, что должны быть вместе.

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