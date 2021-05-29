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Гороскоп на сегодня 30 мая 2021 по знакам зодиака

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Темы:
Астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака (335)
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Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не oчень

Астрологический прогноз на воскресенье, 30 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому улучшить материальное положение, кому наладить личную жизнь, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 30 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овен
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Овен

Овнам 30 мая гороскоп рекомендует реализовать любые замыслы в первой половине дня. Деловые встречи во второй половине дня представителям знака зодиака не принесут желаемых результатов. Благоприятно сегодня для знакомства, дружеского общения и посещения вечеринок. Звезды советуют Овнам воздержаться сегодня от употребления мясных продуктов и спиртных напитков, чтобы не навредить здоровью.

Телец

Телец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Телец

По гороскопу Тельцам 30 мая нужно выполнять свои профессиональные обязанности с особой тщательностью, но важных решений знаку зодиака принимать не стоит, ибо существует опасность ошибки или недопонимания. Тельцы, несмотря на напряженный день, должны сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. А вечер знаку зодиака лучше провести в кругу родных и близких.

Близнецы

Близнецы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Близнецы

Звезды Близнецам не советуют 30 мая начинать новые дела, ибо будут подвержены неоправданным рискам. Неблагоприятно сегодня и для налаживания деловых контактов, ведения переговоров или крупных приобретений. Гороскоп рекомендует знаку зодиака обуздать сегодня эмоции и сократить общение, чтобы избежать конфликтов. Близнецам 30 мая желательно посвятить общению с родными и близкими.

Рак

Рак
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рак

Гороскоп Раку рекомендует 30 мая сохранять спокойствие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы – именно благодаря терпению и такту знак зодиака сможет облегчить ситуацию. Ракам следует побольше отдыхать, чтобы не доводить себя до истощения. Вечер знаку зодиака гороскоп рекомендует провести в кругу семьи. Это поможет Ракам возобновить и укрепить жизненные силы.

Лев

Лев
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Лев

Львам гороскоп 30 мая обещает успех в реализации новых проектах. Любые дела сегодня потребуют от знака зодиака много усилий, однако результаты ожиданий не оправдают. Из-за активной деловой деятельности и нервных перегрузок у Львов возрастает риск простудных заболеваний, поэтому знаку зодиака нужно разумно тратить жизненные силы и полноценно отдыхать, хотя бы иногда.

Дева

Дева
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Дева

Гороскоп советует Девам 30 мая посвятить активному отдыху и провести больше времени на свежем воздухе. У семейных представителей знака зодиака возможна ссора с партнером и осложнения в отношениях с детьми. А вот одиноким Девам гороскоп дарит возможность найти свою половинку и советует сходить на спонтанное свидание, которое может перерасти в нечто большее.

Весы

Весы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Весы

Весам гороскоп не рекомендует 30 мая что-либо менять. Звезды знаку зодиака советует довести сегодня до конца все начатые дела, даже если нет настроения и желания, чтобы избежать неприятностей. Неопределенность и суета потребуют сегодня от Весов большой собранности и ответственности. Знаку зодиака предстоит выяснить отношения с близким человеком – главное быть сдержанным, чтобы решить конфликт мирно.

Скорпион

Скорпион
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Скорпион

По гороскопу Скорпионов 30 мая ждут серьезные затраты и покупки, однако звезды советуют знаку зодиака умерить свои желания. Сегодня космос подарит Скорпионам возможность завести интересные знакомства, которые окажутся весьма полезными в будущем, и улучшить свое материальное положение. Представители знака зодиака смогут восстановить сегодня отношения с близкими, пригласив их в кафе или ресторан, и заодно расслабиться в приватной обстановке.

Стрелец

Стрелец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Стрелец

Стрельцам гороскоп рекомендует 30 мая быть осторожным в обращении с финансами, так как возможны внезапные расходы или потери. Звезды советуют представителям знака зодиака не поддерживать сплетни и не заводить откровенных разговоров, если не хотят услышать чего-то неприятного для себя. Возможно обострение отношений в семье – гороскоп рекомендует быть сдержаннее, чтобы не сорваться и не наговорить лишнего родным людям.

Козерог

Козерог
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Козерог

Козерогам 30 мая придется работать засучив рукава. Гороскоп рекомендует знаку зодиака быть осмотрительным делая покупки, чтобы не оказаться обманутым. Иммунитет Козерогов ослаблен и высока вероятность заболевания или отравления, поэтому знаку зодиака сегодня лучше отказаться от мясной пищи и спиртных напитков. В целом день благоприятен для отдыха, возобновления жизненных сил и энергии.

Водолей

Водолей
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Водолей

Водолеям звезды 30 мая подарят шанс раскрыть свой творческий потенциал и проявить способности во всех сферах деятельности. Представители знака зодиака будут вынуждены отправиться в поездку, получив важное сообщение. Водолея в течение всего дня будут преследовать перепады в настроении, но несмотря на это, никто не сможет из-под ног этого знака зодиака выбить почву. Благоприятно сегодня для знакомства и дружеского общения.

Рыбы

Рыбы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 30 мая посвятить раскрытию творческого потенциала – любимое увлечение подарит этому знаку зодиака массу удовольствия. Рыбам нужно вовремя завершить все дела, чтобы избежать разногласий с руководством. Возможны ссоры и с родственниками. Звезды советуют Рыбам избежать конфликтов, чтобы не испортить никому настроение. Гороскоп рекомендует знаку зодиака обуздать сегодня свою бурную фантазию, чтобы не раздуть из мухи слона, перекрутив чьи-то слова, чем навредит только себе.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака (335)
Теги:
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