"Папа рад" – Гарик Харламов показал, как хорошо рисует его дочь

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Гарик Харламов похвастался картинами своей девочки у себя в Instagram. И тут же получил отзывы "критиков".
Работы маленькой художницы понравились всем подписчикам Гарика. Никто не скупился на комплименты для автора полотен.
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"Здравствуйте, как преподаватель рисования могу вам сказать, что у вашей дочери талант👍 дальнейших творческих успехов", – пишет пользователь vikulya_shevtsova1794.
"Успехов Анастасии Игоревне на этом поприще!!!" – поддерживает пользователь manadilova.d
Сам шоумен рассказал, что хранит все работы своей семилетней дочери, так что скоро можно будет открывать целую галерею.
Телеведущий и шоумен Гарик Харламов и его супруга актриса Кристина Асмус воспитывают единственного ребенка. Их дочери Насте семь лет.
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