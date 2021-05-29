"Папа рад" – Гарик Харламов показал, как хорошо рисует его дочь

Шоумен рассказал, что хранит все работы своей семилетней дочери, так что скоро можно будет открывать целую галерею

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Гарик Харламов похвастался картинами своей девочки у себя в Instagram. И тут же получил отзывы "критиков".

Работы маленькой художницы понравились всем подписчикам Гарика. Никто не скупился на комплименты для автора полотен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

"Здравствуйте, как преподаватель рисования могу вам сказать, что у вашей дочери талант👍 дальнейших творческих успехов", – пишет пользователь vikulya_shevtsova1794.

"Успехов Анастасии Игоревне на этом поприще!!!" – поддерживает пользователь manadilova.d

Сам шоумен рассказал, что хранит все работы своей семилетней дочери, так что скоро можно будет открывать целую галерею.

Телеведущий и шоумен Гарик Харламов и его супруга актриса Кристина Асмус воспитывают единственного ребенка. Их дочери Насте семь лет.

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