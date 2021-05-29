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Певец Филипп Киркоров

Губерниев о выступлении Киркорова перед матчем Россия-Болгария

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (44)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210529/251869948/Guberniev-o-vystuplenii-Kirkorova-pered-matchem-Rossiya-Bolgariya.html

Известный спортивный комментатор выразил готовность в следующий раз петь сам, если Российский Футбольный Союз даст на это добро

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. То, что гимн России перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии исполнил Филипп Киркоров, не сильно обрадовало знаменитого спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

"Если РФС (Российский Футбольный Союз – ред.) сделал такой выбор – пусть поет. Но, с моей точки зрения, было бы любопытно послушать Юрия Шевчука, Валерия Кипелова или Guber Band. Но они сделали выбор в пользу Филиппа, он великолепный артист, пусть поет", – так откровенно отозвался Губерниев о короле российской эстрады в интервью Sport24.

Комментатор подчеркнул, что выбор артиста для выступления перед игрой – это дело десятое. Но при этом выразил готовность в следующий раз петь сам.

"Я, как знаменитый певец, который неоднократно исполнял гимн России, готов в следующем контрольном матче исполнить его вместе с Guber Band!" – сказал Губерниев.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (44)
Теги:
Филипп Киркоров

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