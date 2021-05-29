Как-то не для Кремля – подписчики Бузовой не оценили ее наряд

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Теледива и певица Ольга Бузова не ожидала от поклонников такой критики. На этот раз не всем понравился ее наряд на выступлении в Кремле.

В своем Instagram Бузова опубликовала фото, на котором она красуется в коротком красном платье с бахромой и высоких сапогах того же цвета.

photo: @buzova86 / Instagram Певица Ольга Бузова

Кто-то из подписчиков назвал сценический костюм неуместным для Кремля, кто-то написал, что такое платье больше подошло бы для художественной гимнастики или даже для выступления в цирке.

При том, что большая часть поклонников все-таки поддержала Ольгу комплиментами и словами любви, часть подписчиков раскритиковала ведущую вдоль и поперек.

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