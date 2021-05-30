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Премьер Великобритании Борис Джонсон в маске

Премьер-министр Великобритании женился на подруге - тайно

© AP Photo / Matt Dunham
Общество
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Темы:
Светская хроника (466)
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Борис Джонсон стал первым за два столетия премьер-министром, который женился, уже занимая этот пост

ТБИЛИСИ, 30 мая - Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии, сообщает газета Sun.

Ранее сообщалось, что свадьба премьера запланирована на июль 2022 года.

Как пишет издание, церемонию провели в Вестминстерском соборе, гостей было немного – всего 30 человек (максимальное количество гостей во время коронавирусных ограничений), получившие приглашения в самый последний момент. На церемонии был также сын Джонсона и Саймондс Уилфред. Жених и невеста прошли по проходу под классическую музыку и поцеловались после того, как зачитали клятвы.

Премьер-министр Борис Джонсон
© photo: Sputnik / Dustin Griffiths-Wileys
У премьера Великобритании Бориса Джонсона родился сын

По рассказам очевидцев, на время церемонии, которая продолжалась полтора часа, собор был закрыт.

"Он был чрезвычайно счастлив, как вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо и был в очень нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с нее глаз", – приводит издание слова одного из сотрудников собора. Собеседник издания также добавил, что пара выглядела безумно влюбленной.

Это третий брак британского премьер-министра. Джонсон переехал на Даунинг-стрит в 2019 году вместе с Саймондс до развода со своей второй женой - адвокатом Мариной Уилер. У пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред. Газета Times отмечает, что Борис Джонсон стал первым за два столетия премьер-министром, который женился, уже занимая этот пост.

Темы:
Светская хроника (466)
Теги:
Борис Джонсон, Великобритания

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