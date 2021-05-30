Гороскоп на июнь 2021 по знакам зодиака от Чарма Торреса

Каждому знаку зодиака звезды в июне готовят свои сюрпризы – для кого-то этот месяц будет успешным, а для кого-то – не oчень

Издание Chatelaine публикует гороскоп по знакам зодиака на июнь, подготовленный профессиональным астрологом Чармом Торресом, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендует астролог.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Для Близнецов предстоящий месяц — благоприятное время для того, чтобы изменить привычки, а также заняться здоровьем, внешностью и саморазвитием. Торрес отмечает, что в июне представители этого знака лучше поймут, какие изменения они хотят внести в свою повседневную жизнь.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

В отличие от мая, в июне Раки наконец-то отдохнут от некоторых проблем. Чарм Торрес рекомендует в начале лета больше времени посвящать себе и развлекаться. В середине месяца Ракам предстоит разобраться со своими плохими привычками, связанными с расходами, чтобы улучшить финансовое положение.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львы будут как никогда окрыленными и общительными. В начале лета им захочется восстановить отношения со всеми друзьями и знакомыми, с которыми они потеряли связь из-за пандемии. В середине июня представители этого знака почувствуют прилив энергии, а также захотят поработать над здоровьем.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

В июне все мысли Дев будут заняты планами на будущее. Не исключено, что они столкнутся с серьезными профессиональными проблемами или, наоборот, получат признание за проделанную работу. В любом случае, представителям этого знака лучше заранее подумать о том, в какую сторону направить свою жизнь.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весы захотят учиться и создавать интересные проекты. Июнь — это прекрасное время для сотрудничества и встреч с людьми, с которыми у них есть общие интересы и взгляды. Чарм Торрес также рекомендует Весам отправиться в путешествие, чтобы реализовать там какую-нибудь свою давнюю мечту.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Увы, Скорпионы до сих пор переживают из-за старых воспоминаний, которые буквально преследуют их и причиняют боль. По словам астролога, это момент надо использовать для того, чтобы понять, как правильно подойти к этой проблеме и решить ее. Возможно, это будут занятия искусством или самостоятельная работа над своим психическим здоровьем. "Самое главное, что-то с этим делать", — отмечает Торрес.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Для Стрельцов основная задача в июне — это пересмотреть ранее заключенные договоры и отношения, чтобы разобраться, а стоит ли тратить время и усилия на что-то или кого-то.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козероги мечтают об отпуске и интересных поездках, но им предстоит еще много работы. Поэтому в этом месяце представителям этого знака придется расставить приоритеты и распланировать свои дни так, чтобы не перегрузиться и никого не подвести. Тем более, что июнь идеально подходит для того, чтобы развлечься и побыть в кругу близких, чего Козероги давно не делали.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям тоже нужно понять, как развлечься в первом летнем месяце, хотя это и сложно для них. И тем не менее июнь прекрасно подходит для того, чтобы открыть для себя новое хобби или заняться каким-нибудь творчеством, чтобы радоваться и получать удовольствие.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

В июне Рыбы будут все в доме и семье. У представителей этого знака появится возможность вспомнить о своем детстве и понять, как эти моменты все еще влияют на то, кем они являются сейчас, или просто поменяют представление о том, что для них значит семья. В любом случае в июне Рыбы поностальгируют, но в то же время настроятся на любовь.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам, которые последнее время живут в бешеном темпе, нужно притормозить. Астролог рекомендует обратить внимание на время и убедиться в том, что оно расходуется не зря. Возможно, домашних забот стало меньше и теперь есть шанс отдохнуть.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

В июне Тельцы будут заняты финансовыми и другими вопросами, связанными с их внутренними ресурсами. Представители этого знака серьезно настроятся на то, чтобы решить любые денежные проблемы, которые у них есть. "Хотя это может быть непросто, помните, что вы не одиноки, и получите поддержку от окружающих", — успокаивает астролог.