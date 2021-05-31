Кому опасно летать на самолете? Мнение врача

Во время перелета, по словам медика, повышается риск обострения хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, надо как следует подготовиться к длительным полетам

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Люди, перенесшие тяжелый COVID, а также курильщики и больные диабетом, входят в категорию людей, которым нужно особенно внимательно относиться к длительным перелетам, считает известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если вы перенесли тяжелый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет", – перечислил медик основные группы риска в эфире "России 1".

Он призвал хорошо готовиться к перелетам, которые продлятся более четырех часов, а также порекомендовал надевать в полет компрессионное белье, принимать аспирин и при необходимости поставить укол разжижающего кровь препарата перед авиарейсом.

Мясников пояснил, что во время перелета повышается риск обострения хронических заболеваний. Врач посоветовал не употреблять на борту спиртные напитки, а при выборе лекарств в отпуск брать про запас препараты, которые человек принимает на постоянной основе, перевязочные материалы и антибиотики.

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