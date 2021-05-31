19:54 31 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Форум грузинской диаспоры России прошел в Москве

День грузинской диаспоры объявлен в России 12 мая

Courtesy of Aleksandra Obolonkova
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузино-российские отношения (659)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/15/251796736.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210531/251887265/Den-gruzinskoy-diaspory-obyavlen-v-Rossii-12-maya-.html

Инициатива учредить такой праздник принадлежит главе Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в Грузии Давиду Цецхладзе

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Днем грузинской диаспоры России объявлен день 12 мая, говорится в сообщении на сайте Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в России.

Решение было принято в рамках Форума грузинской диаспоры России, который прошел в Москве 20–21 мая. В мероприятии приняли участие руководители региональных грузинских диаспорных объединений России.

Форум грузинской диаспоры России прошел в Москве
photo: courtesy of Aleksandra Obolonkova
Форум грузинской диаспоры России: "Когда ты не один и все, что делаешь - нужно"

Инициатива учредить такой праздник принадлежит главе Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в Грузии Давиду Цецхладзе. Участники форума поддержали инициативу и закрепили подписями в соответствующей резолюции.

Дата – 12 мая - была выбрана не случайно. Именно в этот день 2020 года во время вспышки пандемии коронавируса начал функционировать штаб поддержки соотечественников при Фонде ВРТО. Штаб оказывал гуманитарную помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К этому времени штаб переформирован в Центр поддержки соотечественников.

В настоящее время грузинская диаспора в России, как по официальным (переписи населения 2002 и 2010 годов), так и по неофициальным данным, значительно уступает в своей численности армянской и азербайджанской.

К примеру, если азербайджанцев в России, по переписи 2010 года, насчитывается 603 070 человек, а по оценочным данным – от 1,1 до 3,6 миллиона, то грузин, судя по той же переписи, – всего 157 803 человека. И их численность имеет тенденцию к уменьшению, ведь перепись 2002 года показала 197 934 грузина в России.

Не столь впечатляют и оценочные данные: от 300 до 500 тысяч российских грузин. И, тем не менее, грузинская диаспора в России активна, представительна и заметна.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузино-российские отношения (659)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться