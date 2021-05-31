День грузинской диаспоры объявлен в России 12 мая

Инициатива учредить такой праздник принадлежит главе Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в Грузии Давиду Цецхладзе

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Днем грузинской диаспоры России объявлен день 12 мая, говорится в сообщении на сайте Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в России.

Решение было принято в рамках Форума грузинской диаспоры России, который прошел в Москве 20–21 мая. В мероприятии приняли участие руководители региональных грузинских диаспорных объединений России.

Инициатива учредить такой праздник принадлежит главе Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в Грузии Давиду Цецхладзе. Участники форума поддержали инициативу и закрепили подписями в соответствующей резолюции.

Дата – 12 мая - была выбрана не случайно. Именно в этот день 2020 года во время вспышки пандемии коронавируса начал функционировать штаб поддержки соотечественников при Фонде ВРТО. Штаб оказывал гуманитарную помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К этому времени штаб переформирован в Центр поддержки соотечественников.

В настоящее время грузинская диаспора в России, как по официальным (переписи населения 2002 и 2010 годов), так и по неофициальным данным, значительно уступает в своей численности армянской и азербайджанской.

К примеру, если азербайджанцев в России, по переписи 2010 года, насчитывается 603 070 человек, а по оценочным данным – от 1,1 до 3,6 миллиона, то грузин, судя по той же переписи, – всего 157 803 человека. И их численность имеет тенденцию к уменьшению, ведь перепись 2002 года показала 197 934 грузина в России.

Не столь впечатляют и оценочные данные: от 300 до 500 тысяч российских грузин. И, тем не менее, грузинская диаспора в России активна, представительна и заметна.

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