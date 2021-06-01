Моргенштерн похвастался новым авто в своем Instagram – пост рэпера как всегда собрал кучу восторженных комментариев. Теперь все обсуждают новое приобретение артиста

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн похвастался новым автомобилем – подписчики остались в диком восторге.

Моргенштерн любит роскошные автомобили, поэтому довольно часто приобретает дорогие машины. На этот раз в своем Instagram Алишер рассказал о покупке с присущей ему иронией.

"Пипец с этими цепями совсем про машинки забыл", – написал Моргенштерн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Выходя из Гелендвагена, артист открыл багажник, откуда достал маленькую копию своей настоящей покупки – спорткар McLaren 600LT стоимостью около 15 миллионов рублей.

Судя по всему, так молодой рэпер отметил выход двух своих альбомов, которые состоялись на неделе.

"А дальше что? Вертолет?", "Ждем трек про макларен", "Чувак, ты и есть стиль", "Есть еще люди, которые отрицают то, что он гений?" – пишут в комментариях подписчики.

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