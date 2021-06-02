Противопоказания к вакцинации от коронавируса: список заболеваний 2021

В мире в настоящее время широко используют семь вакцин – любая из них имеет противопоказания, поэтому пациент, прежде всего, должен убедиться, что прививка от коронавируса ему не противопоказана и правильно подготовиться к процедуре.
Sputnik Грузия поинтересовался, какие противопоказания есть к вакцинации от коронавируса, то есть кому можно делать прививки, а кому нет.
Российские вакцины от коронавируса
В России в настоящее время зарегистрированы три двухфазные вакцины от коронавируса: "Гам-КОВИД-Вак" или "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" – они сделаны на разных технологических платформах, соответственно, врачи смогут подобрать для прививки наиболее подходящую своим пациентам.
"Спутник V" – генно-инженерная векторная вакцина на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. Зарегистрирована в России и более чем в 35 странах мира. Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания – 100%. Ожидается, что иммунитет формируется на 24 месяца (на 9 месяцев – уже доказано). Рекомендована в возрасте 18-60 лет, также разрешено применение в 60+.
"ЭпиВакКорона" – генно-инженерная пептидная вакцина на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Зарегистрирована в России и Туркменистане. Иммунологическая эффективность 100%. Ожидается, что иммунная защита будет действовать не менее 12 месяцев. Рекомендована в возрасте 18-60 лет, ожидается допуск и 60+.
"КовиВак" – классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века. Он относится к категории цельновирионных вакцин. "КовиВак" создали ее основе "убитого" целого коронавируса. Иммунологическая эффективность составляет 85%. Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований. Применяется в возрасте 18-60 лет.
Противопоказания – список заболеваний
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от коронавируса. В список противопоказаний вошли шесть категорий:
- вакцинация от коронавируса противопоказана гражданам, переболевшим вирусом в течение последних шести месяцев;
- вакцинация противопоказана пациентам, страдающим от тяжелых аллергических реакций на лекарственные препараты;
- вакцинация противопоказана гиперчувствительным к компонентам вакцины от коронавируса.
В Роспотребнадзоре также заявили, что вакцинация противопоказана беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим от заболеваний крови и новообразований, а также гражданам, не достигшим 18 лет.
Эксперты считают, что список противопоказаний к вакцинации от коронавируса очень мал, ибо люди могут привиться, когда острое инфекционное заболевание проходит или наступает ремиссия хронического заболевания. Соответственно, фактически абсолютное большинство людей может прививаться, не волнуясь о том, что вакцина им противопоказана.
Материал подготовлен на основе открытых источников