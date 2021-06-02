Противопоказания к вакцинации от коронавируса: список заболеваний 2021

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, лютующий на нашей планете вот уже полтора года, проходит практически по всему миру, в том числе и в России

В мире в настоящее время широко используют семь вакцин – любая из них имеет противопоказания, поэтому пациент, прежде всего, должен убедиться, что прививка от коронавируса ему не противопоказана и правильно подготовиться к процедуре.

Sputnik Грузия поинтересовался, какие противопоказания есть к вакцинации от коронавируса, то есть кому можно делать прививки, а кому нет.

Российские вакцины от коронавируса

В России в настоящее время зарегистрированы три двухфазные вакцины от коронавируса: "Гам-КОВИД-Вак" или "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" – они сделаны на разных технологических платформах, соответственно, врачи смогут подобрать для прививки наиболее подходящую своим пациентам.

© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV Пандемия коронавируса - врач держит в руках ампулу с вакциной Sputnik V

"Спутник V" – генно-инженерная векторная вакцина на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. Зарегистрирована в России и более чем в 35 странах мира. Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания – 100%. Ожидается, что иммунитет формируется на 24 месяца (на 9 месяцев – уже доказано). Рекомендована в возрасте 18-60 лет, также разрешено применение в 60+.

"ЭпиВакКорона" – генно-инженерная пептидная вакцина на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Зарегистрирована в России и Туркменистане. Иммунологическая эффективность 100%. Ожидается, что иммунная защита будет действовать не менее 12 месяцев. Рекомендована в возрасте 18-60 лет, ожидается допуск и 60+.

© photo: Sputnik / Mikhail Golenkov Ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"

"КовиВак" – классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века. Он относится к категории цельновирионных вакцин. "КовиВак" создали ее основе "убитого" целого коронавируса. Иммунологическая эффективность составляет 85%. Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований. Применяется в возрасте 18-60 лет.

Противопоказания – список заболеваний

Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от коронавируса. В список противопоказаний вошли шесть категорий:

вакцинация от коронавируса противопоказана гражданам, переболевшим вирусом в течение последних шести месяцев;

вакцинация противопоказана пациентам, страдающим от тяжелых аллергических реакций на лекарственные препараты;

вакцинация противопоказана гиперчувствительным к компонентам вакцины от коронавируса.

В Роспотребнадзоре также заявили, что вакцинация противопоказана беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим от заболеваний крови и новообразований, а также гражданам, не достигшим 18 лет.

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko Вакцинация от COVID-19 в Москве, Россия

Эксперты считают, что список противопоказаний к вакцинации от коронавируса очень мал, ибо люди могут привиться, когда острое инфекционное заболевание проходит или наступает ремиссия хронического заболевания. Соответственно, фактически абсолютное большинство людей может прививаться, не волнуясь о том, что вакцина им противопоказана.

Материал подготовлен на основе открытых источников