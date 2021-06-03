Башар Асад привился российской вакциной "Спутник V"

Российский препарат от коронавируса был одобрен в стране в феврале - сначала были вакцинированы медики и первые лица страны

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Сирийский президент Башар Асад сделал прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в Сирии проходит вакцинация граждан от коронавируса вакциной "Спутник V".

"Первая партия использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано. Сейчас уже народ вакцинируют в Сирии", - сказал он журналистам.

Ранее в марте президент и его супруга Асма перенесли заболевание COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Сирии началась в феврале – в страну доставили китайский препарат. В этом же месяце власти зарегистрировали и одобрили для использования российскую вакцину "Спутник V".

Препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса. В России он был зарегистрирован 11 августа 2020 года.

Эффективность препарата, согласно данным международного журнала Lancet, составляет более 91%. Это один из самых высоких показателей на сегодняшний день.

Вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных от национальных регуляторов одобрений.

Напомним, что привился от коронавируса и президент России Владимир Путин. Он получил первый укол препарата 23 марта, второй – 14 апреля. Путин после прививки отметил, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ.

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