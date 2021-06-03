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Движение транспорта в городе Ташкенте

Погибших при превышении скорости приравняли к самоубийцам в Узбекистане

© photo: Sputnik / Алексей Бабушкин
Общество
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Sputnik Грузия
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По статистике, на дорогах Узбекистана в январе-апреле текущего года произошло более 2,2 тысячи ДТП, в них погибли свыше 550 человек

ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Узбекистанское управление мусульман объявило фетву, приравняв в ней к самоубийцам водителей, погибших в ДТП из-за превышения скорости, сообщает Sputnik Узбекистан.

По их информации, предписание о правилах дорожного движения по законам исламского шариата рассматривается как обязательное к исполнению.

Трафик - тбилисские дороги. Машины в вечерние часы на набережной города
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Водитель, погибший в результате несчастного случая по причине превышения разрешенной скорости, по шариату считается человеком, совершившим самоубийство", – говорится в сообщении.

Там также поясняется, что цель соблюдения ПДД – достижение трех целей шариата: охрана здоровья, имущества и поколения, а нарушение правил – это ущемлением прав участников дорожного движения.

По статистике, на дорогах Узбекистана в январе-апреле текущего года произошло более 2,2 тысячи ДТП, в них погибли свыше 550 человек, травмы получили более 1,6 тысячи.

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