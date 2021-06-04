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Пандемия коронавируса - прививки от ковида Pfizer

ВОЗ: до конца года в странах мира должно быть привито до 30% населения

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1911)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210604/251930653/VOZ-do-kontsa-goda-v-stranakh-mira-dolzhno-byt-privito-do-30-naseleniya.html

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса пока сделали всего 161 947 человек, что составляет 4,4% от населения страны

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Как минимум 30% населения должны вакцинировать страны к концу года, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего" Петербургского международного экономического форума.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на утро 4 июня составило 171,3 миллиона человек, скончались 3,7 миллиона, прошли вакцинацию хотя бы одной дозой – 1,7 миллиарда, сообщается на сайте ВОЗ.

Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
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"Отсутствие вакцинации – это угроза для всех стран… Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% к концу года. Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке", – сказал он.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса пока сделали всего 161 947 человек, что составляет 4,4% от населения страны.

Паата Имнадзе
photo: Government of Georgia / FB
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Вакцинация в Грузии проводится препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac, но они поступили в страну в ограниченном количестве, правительство обещает новые поставки летом. 

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1911)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения

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