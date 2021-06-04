ВОЗ: до конца года в странах мира должно быть привито до 30% населения

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса пока сделали всего 161 947 человек, что составляет 4,4% от населения страны

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Как минимум 30% населения должны вакцинировать страны к концу года, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего" Петербургского международного экономического форума.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на утро 4 июня составило 171,3 миллиона человек, скончались 3,7 миллиона, прошли вакцинацию хотя бы одной дозой – 1,7 миллиарда, сообщается на сайте ВОЗ.

"Отсутствие вакцинации – это угроза для всех стран… Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% к концу года. Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке", – сказал он.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса пока сделали всего 161 947 человек, что составляет 4,4% от населения страны.

Вакцинация в Грузии проводится препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac, но они поступили в страну в ограниченном количестве, правительство обещает новые поставки летом.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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