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Люди отдыхают на городском пляже Алимос в пригороде Афин

Греция сохранит ограничения на въезд в страну для иностранцев до 14 июня

© photo: Sputnik / Kostis Ntantamis
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1915)
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В любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан – совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете.

Ограничений на количество въезжающих нет, им не придется проходить карантин при предъявлении ими сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.

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В постановление внесен ряд изменений – снижен срок карантина для заболевших до 10 дней с 14 дней, признается цифровой сертификат, справки об отсутствии коронавируса требуются от детей с шести лет вместо пяти.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран.

В Греции действует временный запрет на въезд в страну граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".

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Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда в страну. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет.

По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.

Граждане стран, въезд которым разрешен, при въезде должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.

Документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством, говорится в документе.

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Эта обязанность распространяется также на несовершеннолетних в возрасте от пяти лет и старше.

В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Если путешественнику сделан выборочный тест, он обязан дождаться результатов. В случае положительного теста и обнаружения коронавируса путешественник будет помещен на карантин на 14 дней, говорится в постановлении.

В документе отмечается, что в любом случае приехавшие лица должны во время своего пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19 наравне со всеми.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1915)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Туризм, Греция

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