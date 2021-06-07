Уже дали имя - у принца Гарри и Меган Маркл родился второй ребенок

Вес девочки семь фунтов 11 унций (около 3,49 килограмма). Ребенок и мать здоровы, и хорошо себя чувствуют

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. У звездной пары – принца Гарри и Меган Маркл – родился второй ребенок – дочь, говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских.

Малышке дали имя Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор.

"Лили родилась в пятницу, четвертого июня, в 11:40 (22:40 тбл) в Санта-Барбаре, штат Калифорния", – сказано в заявлении. Это уже второй ребенок Гарри и Меган, два года назад у пары родился сын Арчи.

Сообщается, что вес девочки семь фунтов 11 унций (около 3,49 килограмма). Ребенок и мать здоровы, и хорошо себя чувствуют.

Новорожденную назвали в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II, семейное прозвище которой – Лилибет. Второе имя – Диана – родители девочки выбрали в дань уважения ее покойной бабушке, принцессе Уэльской Диане.

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