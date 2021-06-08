Кому и на каких условиях разрешено въезжать во Францию – заявление посольства Грузии

Для граждан Грузии про поездке во Францию необходимо представить документ о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до поездки

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Посольство Грузии во Франции публикует новые правила въезда в республику, которые вступают в силу с 9 июня.

Правительство Франции приняло решение о смягчении действующих ограничений и открытии границ для туристов. Ограничения будут действовать в зависимости от того, из какой страны приезжает турист и какова там эпидемиологическая ситуация.

Во Франции страны поделены на три категории: страны "зеленой зоны", где не наблюдается активного распространения коронавируса – страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур), "оранжевые" – страны, в которых распространение коронавируса контролируется, к ним относится и Грузия, и страны "красной зоны", где вирус особо активен, как и его штаммы – Южная Африка, Бахрейн, Аргентина, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай.

Если гражданин другой страны едет во Францию из "зеленой зоны" и прошел вакцинацию, ему больше не нужно будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до отправки. Если въезжающий не был вакцинирован, ему потребуется результат ПЦР-теста.

Если иностранный гражданин едет во Францию из страны "оранжевой зоны", например, из Грузии, и уже вакцинирован, он сможет въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов. В противном случае его направят в 7-дневную самоизоляцию.

Также при уважительной причине могут впустить и невакцинированных людей, но при наличии теста.

Если вы путешествуете во Францию из "красной зоны" независимо от того, были ли вы вакцинированы против коронавируса, вы должны назвать убедительную причину для въезда в страну, а также предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до приезда или тест на антиген, сделанный за 48 часов. Также вас направят в 7-дневную самоизоляцию. Если въезжающий не вакцинирован, то ко всем вышеперечисленным требованиям добавляется 10-дневный карантин.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.