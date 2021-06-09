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Монета Двойной орел 1933 года

Золотую 20-долларовую монету продали за рекордную сумму

© AFP / ARTURO HOLMES
Общество
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Sputnik Грузия
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Монета "Двойной Орел" 1933 года во второй раз устанавливает мировой рекорд по стоимости – в 2002 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке ее продали за 7,59 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 9 июн – Sputnik. Золотую монету "Double Eagle" ("Двойной Орел") номиналом 20 долларов, которую чеканили в США до 1933 года, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке во вторник за рекордные 18 872 250 долларов, сообщает Sputnik Беларусь.

"По итогам торгов легендарная… монета "Двойной Орел" 1933 года достигла цены в 18,9 миллиона долларов – почти вдвое больше мирового рекорда стоимости для монеты через 3,5 минуты (после начала торгов – Sputnik)", – говорится в сообщении.

Дом Юстиции и офис Нацбанка на набережной реки Кура в Тбилиси
© Sputnik / STRINGER
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Владельцем монеты был известный дизайнер обуви класса люкс, предприниматель в области моды и филантроп Стюарт Вайцман, марки и монеты он коллекционировал с детства.

Монета "Двойной Орел" 1933 года во второй раз устанавливает мировой рекорд по стоимости – в 2002 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке ее продали за 7,59 миллиона долларов. 

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