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Беременность

Десять за раз: в ЮАР роженица установила мировой рекорд

photo: Pixabay / DigitalMarketingAgency
Общество
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37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семерых мальчиков и трех девочек

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сразу многодетной матерью стала женщина из ЮАР – она установила мировой рекорд, родив десять детей, сообщает местный портал IOL.

Сообщается, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле проживает в южноафриканской провинции Гаутенг. Она родила семерых мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. Между тем ранее врачи ожидали, что детей будет восемь.

Предыдущий рекорд принадлежит жительнице Мали, та за один раз родила девять детей.

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