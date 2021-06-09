Какая самая востребованная новая профессия в 2021 году

Кто бы подумал, что спрос на таких специалистов за время пандемии коронавируса вырастет аж в пять раз

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Лидером в списке новых самых востребованных профессий в 2021 году стала профессия врача телемедицины, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

"В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины – спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей", – говорится в отчете.

При этом всемирный тренд – значительный рост спроса на специалистов в области экологии. В числе востребованных профессий будущего эксперты также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики и робототехников.

Тем временем, довольно стабильно востребованным остаются и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов, специалиста по кибербезопасности, инженера 3D-печати и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.