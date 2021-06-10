Эксперты рассказали, как по ногтям определить, был ли у вас коронавирус

Оказывается, во время заражения COVID-19 может измениться состояние ногтей – на пластинах могут возникать специфические отметины, известные как линии Бо

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Специфические отметины, известные как линии Бо, могут появиться во время заражения COVID-19 но ногтях, заявляют эксперты.

Иначе эти пятна называют борозды Бо-Рейля. Это поперечные и дугообразные "канавки", которые пересекают ногти между краями ногтевого валика. Так вот появление подобных линий на ногтевых пластинах является одним из "побочных эффектов" инфекции COVID-19, уверены ученые.

Британский исследователь, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор сообщил первым о том, что коронавирусная инфекция способна влиять на состояние ногтей, даже деформировать их. Чтобы доказать это, он принимал участие в разработке приложения для изучения симптомов COVID-инфекции, систематизации и анализе полученных данных. Выяснилось, что многие пациенты, переболевшие коронавирусом, жаловались на изменение в состоянии и внешнем виде ногтей.

Специалисты считают, что изменение ногтей может проявиться через несколько недель или месяцев после борьбы с вирусом. Нарушения однородности и целостности ногтевых пластин могут затрагивать участок ногтевого ложа или всей их поверхности, возникать на пальцах ног. Линии Бо нередко проявляются более чем на одной ногтевой пластине одновременно. Пострадавшие пациенты описывали их как обезображивающие ногти полоски, бороздки, вмятины или углубления.

Причина возникновения линий Бо пока после коронавируса не известна. Ученые сравнивают негативные изменения состояния ногтей с кожными симптомами, которые наблюдаются при заражении вирусом COVID-19 и являются внешним отражением сильного воспаления, переносимого организмом в обстоятельствах инфекции. Также есть мнение, что появлению линий Бо могут содействовать сопутствующие заболевания, такие как неконтролируемый диабет и некоторые сосудистые патологии.

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