Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 - названы дата выхода, цена и системные требования

Выпуск запланирован в будущем году, 28 апреля. Но фанатов компьютерной игры уже интересуют все подробности

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Украинская студия GSC Game World объявила о планируемом выходе компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, представив гейм-трейлер и подзаголовок шутера — "Heart of Chernobyl" ("Сердце Чернобыля"). Выпуск запланирован в будущем году, 28 апреля.

Презентация состоялась во время конференции Electronic Entertainment Expo 2021.

Первая часть S.T.A.L.K.E.R. — "Тень Чернобыля" — вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных компьютерных ролевых игра. В 2008-2009-х были представлены дополнения "Чистое небо" и "Зов Припяти". После отмены проекта в декабре 2011 года игра была анонсирована вновь в мае 2018.

S.T.A.L.K.E.R. 2 - это продолжение серии ролевых шутеров, построенных вокруг баек и слухов о Чернобыльской Катастрофе 1986 года. Тайтл выйдет на ПК и Xbox Series S/X, при этом он с первого дня будет доступен в сервисе Xbox Game Pass.

В ролике можно увидеть некоторое оружие, на которое можно устанавливать модификации, поиски аномалий и встречу с монстром-кровососом. Кроме того, авторы представили несколько сюжетных диалогов с персонажами, которых главный герой встретит во время путешествий.

Самая полная ритейл-версия обойдется в $340. Помимо ультимативного издания в нее входит артбук, карта зоны, фигурка, военный жетон, сталкерский рюкзак и лампа-артефакт.

В сети также появились системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2.

Минимальные системные требования:

процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K;

оперативная память: 8 GB;

видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;

свободное место на диске: 150 GB.

Рекомендуемые системные требования:

процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K;

оперативная память: 16 GB;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;

свободное место на диске: 150 GB.

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