Косметологи назвали категории людей, которым нельзя загорать

К нахождению на солнце нужно относиться осторожно, особенно любительницам некоторых косметологических процедур

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Есть конкретные противопоказания для загара – о них в интервью радио Sputnik поделилась российский косметолог и бьюти-нутрициолог Анна Кугук.

По ее словам, не рекомендуется быть на солнце после определенных косметических процедур. "В первую очередь, загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация", – уточнила Анна Кугук.

К косметике до, во время и после загара вообще стоит относиться осторожнее, отмечает специалист. К примеру, второе противопоказание связано с использованием косметики, в составе которой есть кислоты. Подобные средства лучше оставить на осенне-зимний период либо использовать только на ночь, посоветовала косметолог.

Наконец, третья причина избегать солнца – это хроническое заболевание кожи лица. "Еще одно противопоказание – это розацеа. Аутоиммунное заболевание, которое выражается покраснением кожных покровов. Это "три кита" противопоказаний для загара", – рассказала Анна Кугук.

При этом, чтобы защитить кожу от агрессивного излучения, косметолог рекомендует наносить SPF-крем, то есть защитный. По ее словам, это обязательно нужно делать, если ультрафиолетовый (UV) индекс 4 и выше.

"Этот показатель отражается в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне. Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации", – пояснила эксперт.

Между тем, по ее словам, тем, у кого нет никаких противопоказаний, загорать лучше всего утром до 10 утра либо после 17 часов. "В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средства", – резюмировала Кугук.

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