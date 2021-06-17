Гороскоп на сегодня 18 июня 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 18 июня, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет начать новое дело, сделать карьеру и улучшить свое финансовое положение, а кому лучше провести этот день в кругу семьи и друзей.
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 июня, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
Овен
Космос Овнам дает 18 июня шанс сделать невозможное – служебное положение знака зодиака достаточно прочное и возможен определенный рост. Овнам гороскоп не рекомендует сегодня афишировать личную жизнь на работе - это может не понравиться начальству. Жизненный потенциал знака зодиака понижается, поэтому гороскоп рекомендует им провести вечер в кругу семьи и друзей.
Телец
Тельцам 18 июня звезды советуют заниматься индивидуальной деятельностью и не искать новых путей для расширения сферы деятельности или заниматься новыми делами. Торговые операции тоже не принесут знаку зодиака ожидаемого результата. По гороскопу сдержанность и терпение помогут избежать конфликтов с коллегами и скандала со второй половинкой.
Близнецы
Гороскоп Близнецам рекомендует не проявлять 18 июня активность в профессиональной деятельности и не начинать новых проектов. Лучше закончить ранее начатые дела, чтобы удача от знака зодиака не отвернулась. По гороскопу осторожность и внимательность сегодня необходимы в выполнении любого дела. Звезды не советуют Близнецам рассчитывать на успех и в любовных делах.
Рак
Для Раков 18 июня будет благоприятным. Нестандартный подход к делу и новизна мышления помогут знаку зодиака расширить сферу деятельности или найти решение старой проблемы. Самочувствие Раков сегодня далеко не идеально – гороскоп рекомендует не переутомляться и не взваливать на себя слишком большую ответственность и много работы, а лучше пораньше лечь спать.
Лев
От Львов 18 июня потребуют немедленного решения взятые ранее обязательства – особую аккуратность знак зодиака должен сегодня проявить при подписании договоров и финансовых документов. Космос обещает Львам сегодня улучшение семейного бюджета и советует продумать заранее их распределение со всеми домочадцами. Львам нужно быть сдержаннее и сговорчивее, так как не исключены ссоры и противостояния.
Дева
Девам 18 июня нужно избегать активности в делах, ибо удача в любой момент может от них отвернуться. Звезды советуют уделить больше внимания сегодня семье. Гороскоп рекомендует Девам избавиться от фантазий и изучить искусство общения, поскольку любые инициативы знака зодиака с партнером эффективны только как совместные проекты.
Весы
Весов 18 июня ждет не самый удачный день. От знака зодиака сегодня потребуется особая внимательность и осторожность при выполнении любого дела. Проблем со здоровьем у Весов нет, но знаку зодиака следует воздержаться от большого количества спиртных напитков. По гороскопу в отношениях между близкими людьми сегодня возможны ревность и упреки, что станет причиной общего недомогания и усталости.
Скорпион
Сложный день предстоит Скорпионам 18 июня. С утра возможны конфликты, обострение хронических заболеваний, несчастные случаи и травмы. Избавиться от неприятностей сегодня поможет соблюдение всех мер безопасности, а мудрость и проницательность помогут избежать конфликтных ситуаций. Гороскоп рекомендует Скорпионам провести вечер в кругу семьи и друзей.
Стрелец
Гороскоп 18 июня Стрельцам не рекомендует заниматься новыми делами или искать новые источники заработка. Звезды советуют знаку зодиака заниматься сегодня текущими делами и не планировать важных мероприятий. А вот в личной жизни Стрельцов ожидается много благоприятных перемен – возможно приобретение дачи или переезд в новый дом.
Козерог
Козерогам по гороскопу 18 июня нужно проявить осторожность и внимательность при выполнении любого дела, чтобы не допустить ошибки. Звезды советуют знаку зодиака сократить по возможности общение с окружающими людьми, чтобы избежать ссор и конфликтных ситуаций. Гороскоп рекомендует Козерогам провести 18 июня в кругу семьи и друзей, готовых разделить заботы знака зодиака или просто поддержать их добрым словом.
Водолей
Звезды Водолеям советуют 18 июня использовать все возможности для укрепления своего положения. Возможно, знаку зодиака сегодня будет нужна психологическая поддержка близких людей. В личной жизни Водолеев вероятны неожиданные повороты. Гороскоп рекомендует знаку зодиака очаровать избранника используя свое обаяние, но при этом не терять собственной головы.
Рыбы
Все дела Рыб 18 июня будут связаны так или иначе с финансами – представителям знака зодиака придется отдавать долги и снова их брать, помогать близким и искать новые источники дохода. Энергетический потенциал Рыб сегодня высок, поэтому сил хватит с избытком на все, главное помнить, что организм в постоянном тонусе поддерживает активный образ жизни и помогает сохранять здоровье.
Материал подготовлен на основе открытых источников