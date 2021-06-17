Гороскоп на сегодня 18 июня 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в пятницу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 18 июня, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет начать новое дело, сделать карьеру и улучшить свое финансовое положение, а кому лучше провести этот день в кругу семьи и друзей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 июня, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Космос Овнам дает 18 июня шанс сделать невозможное – служебное положение знака зодиака достаточно прочное и возможен определенный рост. Овнам гороскоп не рекомендует сегодня афишировать личную жизнь на работе - это может не понравиться начальству. Жизненный потенциал знака зодиака понижается, поэтому гороскоп рекомендует им провести вечер в кругу семьи и друзей.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 18 июня звезды советуют заниматься индивидуальной деятельностью и не искать новых путей для расширения сферы деятельности или заниматься новыми делами. Торговые операции тоже не принесут знаку зодиака ожидаемого результата. По гороскопу сдержанность и терпение помогут избежать конфликтов с коллегами и скандала со второй половинкой.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Гороскоп Близнецам рекомендует не проявлять 18 июня активность в профессиональной деятельности и не начинать новых проектов. Лучше закончить ранее начатые дела, чтобы удача от знака зодиака не отвернулась. По гороскопу осторожность и внимательность сегодня необходимы в выполнении любого дела. Звезды не советуют Близнецам рассчитывать на успех и в любовных делах.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Для Раков 18 июня будет благоприятным. Нестандартный подход к делу и новизна мышления помогут знаку зодиака расширить сферу деятельности или найти решение старой проблемы. Самочувствие Раков сегодня далеко не идеально – гороскоп рекомендует не переутомляться и не взваливать на себя слишком большую ответственность и много работы, а лучше пораньше лечь спать.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

От Львов 18 июня потребуют немедленного решения взятые ранее обязательства – особую аккуратность знак зодиака должен сегодня проявить при подписании договоров и финансовых документов. Космос обещает Львам сегодня улучшение семейного бюджета и советует продумать заранее их распределение со всеми домочадцами. Львам нужно быть сдержаннее и сговорчивее, так как не исключены ссоры и противостояния.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам 18 июня нужно избегать активности в делах, ибо удача в любой момент может от них отвернуться. Звезды советуют уделить больше внимания сегодня семье. Гороскоп рекомендует Девам избавиться от фантазий и изучить искусство общения, поскольку любые инициативы знака зодиака с партнером эффективны только как совместные проекты.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весов 18 июня ждет не самый удачный день. От знака зодиака сегодня потребуется особая внимательность и осторожность при выполнении любого дела. Проблем со здоровьем у Весов нет, но знаку зодиака следует воздержаться от большого количества спиртных напитков. По гороскопу в отношениях между близкими людьми сегодня возможны ревность и упреки, что станет причиной общего недомогания и усталости.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Сложный день предстоит Скорпионам 18 июня. С утра возможны конфликты, обострение хронических заболеваний, несчастные случаи и травмы. Избавиться от неприятностей сегодня поможет соблюдение всех мер безопасности, а мудрость и проницательность помогут избежать конфликтных ситуаций. Гороскоп рекомендует Скорпионам провести вечер в кругу семьи и друзей.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Гороскоп 18 июня Стрельцам не рекомендует заниматься новыми делами или искать новые источники заработка. Звезды советуют знаку зодиака заниматься сегодня текущими делами и не планировать важных мероприятий. А вот в личной жизни Стрельцов ожидается много благоприятных перемен – возможно приобретение дачи или переезд в новый дом.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам по гороскопу 18 июня нужно проявить осторожность и внимательность при выполнении любого дела, чтобы не допустить ошибки. Звезды советуют знаку зодиака сократить по возможности общение с окружающими людьми, чтобы избежать ссор и конфликтных ситуаций. Гороскоп рекомендует Козерогам провести 18 июня в кругу семьи и друзей, готовых разделить заботы знака зодиака или просто поддержать их добрым словом.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Звезды Водолеям советуют 18 июня использовать все возможности для укрепления своего положения. Возможно, знаку зодиака сегодня будет нужна психологическая поддержка близких людей. В личной жизни Водолеев вероятны неожиданные повороты. Гороскоп рекомендует знаку зодиака очаровать избранника используя свое обаяние, но при этом не терять собственной головы.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Все дела Рыб 18 июня будут связаны так или иначе с финансами – представителям знака зодиака придется отдавать долги и снова их брать, помогать близким и искать новые источники дохода. Энергетический потенциал Рыб сегодня высок, поэтому сил хватит с избытком на все, главное помнить, что организм в постоянном тонусе поддерживает активный образ жизни и помогает сохранять здоровье.

Материал подготовлен на основе открытых источников