Это не шутка: ВОЗ хочет запретить женщинам употреблять алкоголь

Организация призывает страны уделить в этом вопросе серьезное внимание детям, беременным и женщинам детородного возраста

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Запретить выпивать женщинам детородного возраста - такое решение предложила странам мира Всемирная организация здравоохранения. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы.

В документе говорится о том, что государства обязаны повышать информированность населения о вреде алкогольных напитков.

При этом особое внимание стоит уделить фокус-категории - детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Специалисты объясняют: это связано с тем, что употребление спиртного в период до и во время вынашивания ребенка способно привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте.

Поясняется, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние будущей матери.

Так, в ВОЗ сделали выводы, что идеальным вариантом будет полный отказ женщин от спиртного. К слову, эти заявления навели шуму и вызвали широкую критику среди пользователей Интернета, а саму организацию обвинили в сексизме.

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