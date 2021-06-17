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Это не шутка: ВОЗ хочет запретить женщинам употреблять алкоголь

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Организация призывает страны уделить в этом вопросе серьезное внимание детям, беременным и женщинам детородного возраста

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Запретить выпивать женщинам детородного возраста - такое решение предложила странам мира Всемирная организация здравоохранения. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы.

В документе говорится о том, что государства обязаны повышать информированность населения о вреде алкогольных напитков.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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При этом особое внимание стоит уделить фокус-категории - детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Специалисты объясняют: это связано с тем, что употребление спиртного в период до и во время вынашивания ребенка способно привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте.

Поясняется, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние будущей матери.

Так, в ВОЗ сделали выводы, что идеальным вариантом будет полный отказ женщин от спиртного. К слову, эти заявления навели шуму и вызвали широкую критику среди пользователей Интернета, а саму организацию обвинили в сексизме.

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