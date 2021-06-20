Гороскоп на сегодня 21 июня 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 21 июня, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет изменить жизнь к лучшему, а кому лучше провести этот день в кругу семьи и друзей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 21 июня, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Звезды Овнам не советуют 21 июня ввязываться в рискованные финансовые операции, ибо последствия могут быть самыми плачевными. Знаку зодиака не нужно сегодня чрезмерно усердствовать и допоздна засиживаться за компьютером. День не очень удачный – гороскоп советует отдохнуть и сходить с друзьями в кино или театр или поужинать в душевной компании.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Гороскоп Тельцам рекомендует 21 июня воздержаться от активных предприятий и инициатив – знак зодиака сегодня могут настигнуть прежние ошибки и нерешенные проблемы. Тельцам лучше не делать сегодня поспешных выводов, которые могут повредить их дальнейшей профессиональной деятельности. Знаку зодиака сегодня лучше заняться любимым делом, а вечер провести в кругу родных и близких.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

По гороскопу Близнецам 21 июня общительность и коммуникабельность поможет привлечь к проектам новых партнеров, которые их будут поддерживать. Но неожиданные проблемы существенно затормозят все начинания, которые знак зодиака сможет решить с помощью изобретательности и чувства юмора. Гороскоп рекомендует Близнецам быть сегодня осторожнее со своей дружелюбностью – их могут неправильно понять.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Гороскоп рекомендует Раку не совершать сегодня необратимых поступков, особенно касающихся денег. Но бонусом для представителей знака зодиака станет не большой, но очень приятный сюрприз. Самочувствие Раков может ухудшиться - сегодня знаку зодиака предпочтительнее заняться любимым делом, а вечер провести в одиночестве, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львов 21 июня втянуть в рискованные и сомнительные финансовые операции может стремление к признанию и похвалам. Гороскоп рекомендует знаку зодиака, прежде чем предпринять сегодня какой-либо важный шаг, задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму. Возможны сегодня серьезные конфликты с близкими людьми.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

По гороскопу Девы 21 июня смогут привлечь к своим проектам новых союзников, что позволит знаку зодиака найти новый источник заработка. На жизнь Дев запланированные действия окажут куда большее влияние, чем ожидалось. Представители знака зодиака смогут увидеть ситуацию в более позитивном свете и удачно завершат начатое. Гороскоп рекомендует Девам вспомнить, что жизнь – это не только работа, и посвятить вечер семье, чтобы не обидеть близких людей.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

По гороскопу Весы 21 июня получат возможность реализовать свои амбиции. Представители знака зодиака могут сегодня рассчитывать на помощь и поддержку близких людей, если проявят инициативу в решении семейных проблем. Вечер представители знака зодиака могут провести в приятной дружеской компании, а вот от покупок через интернет лучше отказаться – велика вероятность, что товар окажется не таким, как его показали.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Звезды Скорпионам 21 июня советуют хорошо подумать, прежде чем начинать какие-то действия, направленные на свое будущее. Благоприятно сегодня для тех Скорпионов, которые занимаются самообразованием и самосовершенствованием, правда возможны стрессы и ухудшение самочувствия, если личность недостаточно духовно развита. Гороскоп рекомендует знаку зодиака провести вечер в кругу семьи и друзей.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

По гороскопу, у Стрельцов 21 июня появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы – представители знака зодиака могут получить сегодня предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Стрельцам гороскоп рекомендует принимать решение самостоятельно, положившись на интуицию.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Космос 21 июня расположен к Козерогам - подходящий день, чтобы привлечь к своим проектам новых партнеров, что позволит им найти новый источник заработка. Самый эффективный способ для знака зодиака поддерживать сегодня связь с другими людьми - расслабиться, чтобы их собеседники сделали то же самое. Гороскоп рекомендует Козерогам избегать общения с людьми, с которыми они не сходятся во взглядах.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Гороскоп 21 июня рекомендует Водолеям заниматься только неотложными делами – вероятны конфликты в семье, ухудшение самочувствия. Планеты предостерегают представителей знака зодиака от крупных расходов, чтобы не оказаться вовлеченным в сомнительную сделку. В затруднительной ситуации гороскоп рекомендует Водолеям спросить совета у человека, которому доверяют.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп 21 июня Рыбам рекомендует сохранить с начальством формальные отношения и не переходить на приватные, которые в дальнейшем помешают знаку зодиака в продвижении по службе. Звезды советуют Рыбам не требовать от людей больше, чем они могут, не делать поспешных выводов и тем более отчаянных действий, а лучше остаться сегодня в роли наблюдателя.

Материал подготовлен на основе открытых источников