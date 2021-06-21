Гороскоп на сегодня 22 июня 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 22 июня, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 июня, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнов по гороскопу 22 июня ждет сложный день. Избежать неприятностей на работе знаку зодиака поможет интуиция. Несдержанность в поступках и категоричность Овнов в суждениях могут привести к значительным финансовым потерям и неблагоприятно отразиться на отношениях знака зодиака с близким человеком. Гороскоп советует Овнам умерить гордыню, чтобы уладить конфликты.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 22 июня гороскоп рекомендует воздерживаться от скандалов и конфликтов с начальством и решить проблемы пустив в ход свое обаяние. Заниматься представителям знака зодиака сегодня следует только неотложными делами. Тельцы могут посвятить 22 июня активному отдыху – прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу знаку зодиака. Гороскоп рекомендует Тельцам уделить внимание здоровью. Возможно состояние знака зодиака ухудшится.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам 22 июня следует быть очень внимательными при совершении финансовых расчетов, так как есть вероятность, что представителей знака зодиака попытаются обмануть. Вечером вероятны конфликты в семье – вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег. В личной жизни одиноких Близнецов возможны изменения, которые заставят знак зодиака пересмотреть приоритеты и свое отношение к партнеру.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

От Раков 22 июня работа потребует максимальной отдачи – руководство поручит представителям знака зодиака реализовать новый проект. Но звезды советуют Раку соблюдать меру во всем и не менять слишком резко привычный режим дня, чтобы не истощить свои физические силы. Ракам следует больше внимания уделять родным, ибо в последнее время из-за загруженности на работе они полностью забыли о них.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львов 22 июня ждет приятный сюрприз. Представители знака зодиака смогут заключить выгодную сделку, а также получить предложение перейти на более интересную работу. Семейным Львам гороскоп советует не начинать сегодня ремонт – лучше посвятить свободное время семье. Одиноким представителям знака зодиака нужно взять ответственность за свою жизнь в собственные руки, чтобы добиться счастья.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Дев 22 июня ждет не самый удачный день. По гороскопу от капиталовложений знаку зодиака сегодня лучше отказаться, чтобы не понести финансовый ущерб. Ситуация на работе осложнится, и чтобы избежать конфликта Девам нужно воздержаться от резких высказываний и суждений, о которых знак зодиака потом может пожалеть. Лучше провести этот сложный день в кругу родных. Девы почувствуют, как уют семейного гнездышка заряжает их энергией и помогает набраться сил.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам 22 июня звезды сулят удачу. Умение знака зодиака ладить с людьми и строить доверительные отношения в команде станет ключом к успеху. Весам это качество поможет выбрать правильную линию поведения как с руководством, так и с коллегами. По гороскопу сегодня высока вероятность финансовых потерь – звезды советуют Весам принять соответствующие меры.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам гороскоп 22 июня не рекомендует начинать новые проекты и советует, отменив все визиты, отдыхать сегодня в кругу семьи, где жизненные силы знака зодиака возобновятся и окрепнут. Благоприятно сегодня для покупок и приобретений, а также объяснения в любви. Гороскоп рекомендует Скорпионам не пренебрегать утренней зарядкой, так как организм знака зодиака нуждается в дополнительных движениях.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцам 22 июня предстоит весь день копаться в документах, чтобы найти ошибку, которая влечет за собой существенные финансовые потери. Вероятны сегодня конфликты со спонсорами, от которых зависит финансовое положение знака зодиака. Неблагоприятно сегодня и в супружеских отношениях – отдалиться могут даже стабильные пары. Поэтому звезды не советуют знаку зодиаку принимать сегодня важные решения, связанные с личными отношениями.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Звезды советуют Козерогам не принимать 22 июня серьезных решений, так как могут открыться новые неожиданные обстоятельства. Представители знака зодиака сегодня, чтобы не столкнуться с обманом, должны все решения принимать самостоятельно и не ждать помощи от близких или партнеров. Вероятны неожиданные проблемы, которые существенно ухудшат финансовое положение.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям 22 июня отложить любые финансовые операции или коммерческие поездки на более благоприятное время. Из-за повышенной агрессивности планет эмоциональное состояние знака зодиака может стать нестабильным и ему потребуется поддержка близкого человека. По гороскопу Водолеям, чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше воздержаться от спиртных напитков.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп Рыбам рекомендует первую половину 22 июня посвятить оформлению деловых бумаг и документов, так как вероятны проверки и инспекции. Вечер лучше провести в кругу семьи, где жизненные силы знака зодиака не только возобновятся, но и значительно окрепнут. Одиноким представителям знака зодиака гороскоп советует приготовиться к любовным приключениям, даже если никогда не замечали за собой тяги к авантюризму.

Материал подготовлен на основе открытых источников