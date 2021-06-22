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Сбор урожая малины

Кому нельзя есть малину? Комментарий диетолога

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Грузия
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Кому противопоказана малина, и стоит ли есть ягоду тем, кто худеет - на эти вопросы ответила врач-диетолог

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Есть категория болезней, с которыми человеку лучше воздержаться от употребления в пищу малины. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, кому противопоказана малина, и стоит ли есть ягоду тем, кто худеет.

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"Взрослому человеку можно съедать без вреда для здоровья до 400 граммов ягоды в день. Однако лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта — гастрита и язвы — или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной", — сказала Ольга Кораблева.

Специалист пояснила, что малина — это мощный аллерген. Поэтому ее не советуют употреблять в больших количествах тем, особенно, у кого присутствует аллергия на другую ягоду, например, клубнику.

По мнению диетолога, малина повышает аппетит. "Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом", — порекомендовала диетолог.

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Теги:
Аллергия, Диета

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