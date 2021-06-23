Телохранитель для манго: в Индии дорогостоящее дерево взяли под охрану

Плоды дерева отличаются особым вкусам и владелец намерен их реализовывать не на рынке, а на специальных торгах

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Местные жители индийского штата Бихар взяли для охраны дерево манго сорта "миядзаки" - одного из самых дорогих манго в мире.

"Это самое дорогое манго в мире, которое называют манго "Таё но Тамаго" или "Яйцо Солнца", которое произрастает в префектуре Миядзаки, Япония. Этому манговому дереву 25 лет. Оно было подарено кем-то дочери бывшего члена законодательного собрания штата Аджит Саркар", - заявил хозяин дерева Викас Дас РИА Новости.

Он отметил, что дерево охраняют местные жители, оно находится под видеонаблюдением. Саркар добавил, что у манго особенный вкус и запах и он планирует продавать его не на рынке, а устроить торги.

Манго сорта "миядзаки" получили свое название от префектуры в Японии, где они выращиваются. В среднем одно манго весит около 350 граммов и богато антиоксидантами, бета-каротином и фолиевой кислотой. Также содержание сахара в этом фрукте в среднем на 15% превосходит другие сорта манго. Стоимость за манго "миядзаки" начинается от 8 тысяч рупий за килограмм (107 долларов) и может доходить до 270 тысяч рупий (3,6 тысячи долларов).