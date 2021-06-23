01:51 23 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7545
  • 100 RUB4.3140
  • USD3.1566
Поиск
Покупательница у корзин с фруктами

Телохранитель для манго: в Индии дорогостоящее дерево взяли под охрану

© photo: Sputnik / Александр Ковалев
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252098195.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210623/252098224/Telokhranitel-dlya-mango-v-Indii-dorogostoyaschee-derevo-vzyali-pod-okhranu.html

Плоды дерева отличаются особым вкусам и владелец намерен их реализовывать не на рынке, а на специальных торгах

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Местные жители индийского штата Бихар взяли для охраны дерево манго сорта "миядзаки" - одного из самых дорогих манго в мире.

"Это самое дорогое манго в мире, которое называют манго "Таё но Тамаго" или "Яйцо Солнца", которое произрастает в префектуре Миядзаки, Япония. Этому манговому дереву 25 лет. Оно было подарено кем-то дочери бывшего члена законодательного собрания штата Аджит Саркар", - заявил хозяин дерева Викас Дас РИА Новости.

Шоколад сладости плитка
photo : Pixabay / Alexander Stein
Сыр, фрукты и шоколад - врач рассказал какая еще еда поможет успешно сдать ЕГЭ

Он отметил, что дерево охраняют местные жители, оно находится под видеонаблюдением. Саркар добавил, что у манго особенный вкус и запах и он планирует продавать его не на рынке, а устроить торги.

Манго сорта "миядзаки" получили свое название от префектуры в Японии, где они выращиваются. В среднем одно манго весит около 350 граммов и богато антиоксидантами, бета-каротином и фолиевой кислотой. Также содержание сахара в этом фрукте в среднем на 15% превосходит другие сорта манго. Стоимость за манго "миядзаки" начинается от 8 тысяч рупий за килограмм (107 долларов) и может доходить до 270 тысяч рупий (3,6 тысячи долларов).

Теги:
Индия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться